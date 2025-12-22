Osimhen'den Galatasaray maçı biter bitmez paylaşım!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
Trendyol Süper Lig’de Galatasaray, sahasında Kasımpaşa’yı 3-0 mağlup ederek ilk devreyi galibiyetle tamamladı. Sarı-kırmızılı takımın yıldızı Victor Osimhen, Galatasaray’ın galibiyeti sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Süper Lig’de 2025/26 sezonunun 17. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Kasımpaşa’yı 3-0 yendi. Sarı-kırmızılı takımın gollerini Yunus Akgün, Gabriel Sara ve Mauro Icardi kaydetti. Bu sonuçla ilk devreyi Galatasaray 3 puanla ve lider tamamladı.

Galatasaray’ın yıldızı Victor Osimhen, Afrika Uluslar Kupası’nda mücadele eden Nijerya’nın kadrosunda yer aldığı için Kasımpaşa maçında forma giyemedi.

Süper Lig’de Galatasaray’ın Kasımpaşa’yı mağlup etmesinin ardından Osimhen’den sarı-kırmızılı takımla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımlar geldi.

Osimhen ilk paylaşımında Galatasaray'ın Yunus Akgün'le ilgili gönderisini alıntılayıp sarı-kırmızı kalp emojilerini ekledi. Yunus Akgün, Galatasaray'ın Kasımpaşa karşısında ilk golünde ağları havalandırmıştı.

Osimhen, ikinci paylaşımında ise Gabriel Sara'yla ilgili bir görseli alıntılayıp, "Gabby gol attı. Şimdi yandım" ifadelerini kullandı. Sara, Galatasaray'ın maçtaki ikinci golünü kaydetmişti.

Victor Osimhen, diğer paylaşımında Kasımpaşa maçını tribünden takip eden Galatasaray taraftarına yer verdi.

