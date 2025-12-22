Eski hakemler Galatasaray - Kasımpaşa maçını yorumladı: 'İkinci sarı karttan ihraç olmalıydı'

beIN Trio, Süper Lig'deki Galatasaray-Kasımpaşa maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi.

68. dakikada Torreira'nın gördüğü sarı kartta karar doğru mu?

Bahattin Duran: Gördüğü sarı karta kesinlikle katılmıyorum.

Bülent Yıldırım: Buna sarı kart demek mümkün değil. Muhtemelen bastığını düşündü ancak çok hatalı karar. Faul dışında burada asla sarı kart düşünülmez.

80. dakikada Davinson ve Torreira'nın müdahalelerinde karar doğru mu?

Bahattin Duran: Elle oynama verilmesi gerekiyordu Davinson'un pozisyonunda, neden? Davinson'un eli önce destek durumunda. Top bu halde ele gelirse oyun devam eder ancak Davinson daha sonra vücudunu genişletiyor. Destek elinden topun geçmesini engelleyen bir el oldu. Bu pozisyon net bir şekilde elle oynamadır.

Bülent Yıldırım: Kol topun olduğu yere doğru genişliyor. İşte bu doğal konumda olmama hali ve elle oynama.

Davinson'un hemen ardından Torreira'nın yaptığı müdahale

Bahattin Duran: Torreira ilk sarı kartı yanlış görmüştü ama bu hareket çok net kontrolsüz bir basma. Bu hareket çok net bir sarı kart olmalıydı. Dolayısıyla 2. sarı karttan ihraç olmalıydı Torreira.

Bülent Yıldırım: Bunun yüzde 100 ikinci sarı kart olduğunu söylememiz lazım.

Deniz Çoban: Hakem aslında bunun haricinde kabul edilebilir hatalarla maçı götürdü. Bu hata önemli bir hata olarak kayıtlara geçti.