Okan Buruk'tan Barış Alper Yılmaz iddialarına yanıt: 'Gelecek teklife göre...'

20.08.2025 10:01:00
Cumhuriyet Spor
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, katıldığı bir televizyon programında 25 yaşındaki milli oyuncu Barış Alper Yılmaz hakkında çıkan transfer iddialarına ilişkin görüşlerini aktardı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Barış Alper Yılmaz hakkında çıkan transfer iddialarıyla ilgili TV 100 ekranlarına açıklamalarda bulundu.

Deneyimli teknik direktör, Barış Alper için ciddi teklifler olduğunu vurgularken şunları söyledi:

"Barış Alper Yılmaz gibi oyuncu bulmak kolay değil. Ona her zaman teklif var, geçen sene devre arasında da vardı. Ben hiçbir oyuncumu kaybetmek istemem. Sacha Boey'e iyi teklif geldi ve sattık. Kulübün çıkarları da önemli. Benim de çözümler bulmam gerekebiliyor. Başkan ve yönetim, Barış için en doğru kararı verir. Gelecek teklife göre karar alınır, benim kontrolümde bir durum değil."

"TRANSFER LİSTEMİZ HAZIR"

Buruk, olası ayrılığa karşı alternatifleri olduğunu da dile getirdi:

"Bizim her zaman transfer listemiz var. Eğer bu iş sonlara kalırsa biraz şansa kalıyor ama hazırlıklıyız."

"SUUDİ ARABİSTAN TEKLİFLERİ KAFA KARIŞTIRIR"

Barış Alper'e gelen Suudi Arabistan teklifleri hakkında da konuşan Buruk, şu ifadeleri kullandı:

"Kesinlikle! Öyle bir teklif gelse birçok insanın kafası karışır. Galatasaray Kulübü de onun hakkını verecektir. Yerli veya yabancı gereken yapılıyor. Transfer ve maaş konularında başkan karar verir. Kalırsa, onun için de gereken yapılacaktır. Barış Alper gibi bir oyuncu bulmak zor. Türk oyuncu olması da ayrıca kıymetli. Oyuncunun seçimlerine de saygı duyuyoruz."

İlgili Konular: #galatasaray #okan buruk #transfer #Barış Alper Yılmaz

