Okan Buruk'tan Jose Mourinho'ya yanıt: 'Alışık olduğumuz bir şey...'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Jose Mourinho hakkında TV 100 ekranlarına açıklamalarda bulundu.

Mourinho'nun, "Galatasaray maçını 1 dakika izledim, yetti" sözleri hakkında konuşan Buruk, bu açıklamaları ciddiye almadığını belirtti:

"Çok dikkate almadım. Alışık olduğumuz bir şey olduğu için dikkate almadım, bir şey de yoktu zaten orada. Lucas Torreira'nın ayağına basıldı, rakip takıma kırmızı kart bile verilebilirdi. Bir tek Erman Toroğlu 'penaltı' dedi. Sarıdan kırmızıya gidecek pozisyondu."

"HAYATIMDA KİMSEYE KARŞI KİN TUTMADIM"

"Bu tip konularda sessiz kalmamız, uzatmamamız lazım. Yakılan ateşi söndürmemiz lazım. Elini uzatsa, ben de uzatırım. Hayatımda kimseye karşı kin tutmadım."