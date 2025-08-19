Okan Buruk'tan canlı yayında Ederson açıklaması!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, TV 100'e açıklamalarda bulundu.

"Son üç yıl Galatasaray ve Fenerbahçe yarışı olarak geçti. Olağanüstü yarışlar oldu. Geçen sene 11 puan farkla bitirdik. Bu sene Trabzonspor ve Beşiktaş'ın daha ciddi şekilde işin içerisine gireceğini düşünüyorum. Sürpriz takımlar var başlangıçlar var. Emre Hoca, Antalyaspor ile 6 puanla başladı. Kazanmak önemli. Sıcaklar var, zeminler kötü. Transfer dönemi var. Bu dönemi sevmiyorum çünkü gidecekler var, kalmak isteyenler var. Gitmek istemeyenler var, senin gitmesini istemediklerin var.

TRANSFER PİYASASI ÇOK YÜKSELDİ"

"Bu sene baktığınızda 60-70 milyon eurodan aşağıya oyuncu yok! Transfer piyasası çok yükseldi.

Gelirlerimiz çok yükseldi, kendi özelimizde konuşayım. Her yıl gelirlerimiz yükseldi, görüyoruz. Avrupa'nın büyük takımlarını yakaladık. Kulübün kasasına giren paralar, Bankalar Birliği'nden çıkış... Osimhen ve Sane transferleri büyük başarı. Burada büyük emek var. Abdullah Kavukçu'nun çok büyük emeği var. Başkanın önderliğinde çok önemli bir iş yaptı.

Galatasaray ekonomik anlamda inanılmaz bir yere geldi.

"EDERSON TRANSFERİ ELİMİZDE DEĞİL"

Galatasaray'ın hedefindeki kaleci profili önemli, doğru birini getirmelisiniz. Kendi hedefiniz doğrultusunda giderseniz, zaman alabiliyor. Osimhen'de de aynısı oldu. Vazgeçip, başkasını aldığımızda mutlu olamayacaktık. Hedeflerimiz doğrultusunda gidiyoruz ve bu da gecikmelere yol açıyor. Biz de Günay Güvenç gibi başarılı bir kaleci var. Avrupa listesini 2 Eylül'de vereceğiz ve o zamana kadar bunu çözeceğiz.

Antwerp kalecisi Senne Lammens de listede. 6-7 kişilik listemiz var. Galatasaray seyircisinin önünde oynamak kolay değil. Hedeflerimiz ve yakın olduğumuz isimler var. Kalecide kriz olacak bir şey yok, vakit var. Kalan sürede en doğru şeyi yapacağız. Baskı transferleri bize hayır getirmedi, geçen sene ve öncesinde yaşadık.

Ederson transferi bizim elimizde değil! Kulübüyle sözleşmesi var. Donnaruma şeyi var tabii ki... Ticari boyutuna transferlerin başkanımız karar veriyor.

Galatasaray bu sene elit oyunculara gitmeyi tercih etti. Çok yetenekli bir oyuncuya da gidebilirsiniz. Kaleci antrenörlerimizin de görüşü çok önemli. Kaleci transferi belki üç gün, belki de bir hafta, on gün sonra gerçekleşecek."