Okan Buruk'tan Icardi ve Osimhen açıklaması: 'O rolde önemli bir oyuncu olacak'

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kocaelispor'a konuk olacak.

Sarı-Kırmızılılar'ın teknik direktörü Okan Buruk, mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu.

Deneyimli teknik adam, açıklamasına "Yarın 10 Kasım. Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, rahmet ve özlemle sanıyoruz. Kocaeli'de yaşanan bir yangın oldu. Ölenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullanarak başladı.

"DÜNKÜ ANTRENMAN ÇOK İYİ GEÇTİ"

Mücadele ile ilgili konuşan Buruk, "Güzel bir atmosfer, iyi bir stadyum. Rakip seyirci olması bile bizim için bir motivasyon. Bugün bu odaklanmaya ihtiyacımız var çünkü Avrupa sonrası, kazandığımız maçlar sonrası oyuncuların nasıl döneceklerini bazen bilmiyorsunuz. Dünkü antrenman çok iyi geçti ve umutlandırdı beni" dedi.

ICARDI VE OSIMHEN AÇIKLAMASI

Icardi ve Osimhen'in birlikte oynayacak olması ile ilgili de açıklama yapan tecrübeli hoca, "Icardi ve Osimhen bir yıl sonra birlikte oynuyor. Icardi, bir sakatlık yaşadı. Zorlu bir periyottan geçtik. Maç maç karar vereceğimizi söylemiştik. Icardi'nin oyun görüşü ve bitiricilik anlamında takımın en iyilerinden biri. Bugün o rolde önemli bir oyuncu olacak" ifadelerini kullandı.

"KOCAELİSPOR'UN YÜKSELEN BİR PERFORMANSI VAR"

Kocaelispor ile ilgili görüşlerini aktaran Buruk, "Rakibimizin yükselen bir performansı var. Başarılı bir Kocaeli takımı. Başarılı bir hoca, muhteşem bir seyircisi var. İnşallah güzel bir maç olur" sözlerini sarf etti.