Okan Buruk'tan Jose Mourinho itirafı: 'Birçok şey denedi ama...'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde yarın oynayacakları Liverpool maçı öncesi Fenerbahçe'nin eski hocası Jose Mourinho ile ilgili çok konuşulacak açıklamalar yaptı.

The Athletic'e konuşan Okan Buruk, geçen sezon Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 2-1 yendikleri Türkiye Kupası çeyrek final maçı sonrasında Jose Mourinho'nun kendisine fiziksel müdahalede bulunduğu anla ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu.

"BİRAZ ABARTTIM"

(Gülerek) "Bir oyuncu gibiydim, yere düştüm!" ifadelerini kullanan sarı kırmızılı takımın hocası, "Biraz abarttım. Ondan böyle bir şey beklemiyordum. Hakemlerle tokalaştım, diğer tarafa geçip zaferimizi kutluyordum, o da yanıma geldi. Normalde maçtan sonra tokalaşmak için görüşürdük" diye konuştu.

"MOURINHO'DAN DAHA İYİYDİM"

Mourinho'ya rakip olmanın çok zor olduğunu vurgulayan deneyimlı çalıştırıcı "Fenerbahçe'ye imza attığında çok konuşmaya başladı. Tarzını biliyoruz. Sadece saha içinde oynamıyor. Saha dışında da oynamak istiyor. Birçok şey denedi ama sonunda biz ondan daha iyiydik. Ben ondan daha iyiydim. Ona karşı şampiyonluk kazandık. Onları kendi sahalarında iki kez yendik. Bu yıl maalesef burada olmayacak. Onunla iki maç daha oynamayı bekliyorduk" dedi.

"MOURINHO KENDİNİ GELİŞTİRMEDİ"

Portekizli teknik adamın kendisini geliştirmediğini ileri süren Okan Buruk, Mourinho için "Eskisi gibi odaklanamıyor" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Futbola eskisi gibi bakmıyor. Teknik direktör olarak tarzını hiç değiştirmedi. Gerçekten önemli bir karakter, gerçekten önemli bir karizması var ama futbol açısından her yıl kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Belki de onun için sorun, teknik direktör olarak kendini geliştirmemiş olması."

"TÜRKİYE DIŞINDA ÇALIŞMAK İSTİYORUM"

Kariyer planlamasında yurt dışında takım çalıştırmak olduğunun altını çizen Buruk, Premier Lig'in kendisi için büyük bir meydan okuma olabileceğini vurguladı ve "Bu yıl Şampiyonlar Ligi'nde olmak hem benim kariyerim hem de Galatasaray için çok önemli. Türkiye dışında çalışmak istiyorum. Premier Lig teknik direktörler için çok önemli, büyük bir rekabet ve büyük bir meydan okuma" diye konuştu.

"DAHA FAZLA REKOR KIRACAĞIZ"

Sarı kırmızılı takımın çalıştırıcısı "Ama en önemlisi Galatasaray teknik direktörü olmak, şampiyonluklar kazanmak. 11 yaşındayken Galatasaray altyapısına katıldım ve şimdi 51 yaşındayım, Galatasaray'ı çalıştırıyorum. Burada olmak büyük bir onur. Bu benim takımım. Böyle devam edersem, daha fazla rekor kıracağımızı umuyorum" diyerek sözlerini tamamladı.