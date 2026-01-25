Okan Buruk'tan Noa Lang kararı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
25.01.2026 12:07:00
Yeni transferi Noa Lang'ı Fatih Karagümrük karşısında riske etmeyen Okan Buruk'un, Hollandalı futbolcuya Kayserispor maçında forma vereceği iddia edildi.

Napoli ile oynadığı son Kopenhag maçında ayağına darbe alan Galatasaray'ın yeni transferi Noa Lang, Fatih Karagümrük riske edilmedi.

Kemerburgaz'da öğlen bireysel olarak çalışan Hollandalı yıldızın lisansı için Futbol Federasyonu'na başvuru yapıldı. 

Sabah'ın haberine göre; Noa Lang haftaya pazar günü Kayserispor ile oynanacak lig karşılaşmasında sarı-kırmızılı formayı giyecek.

26 yaşındaki futbolcu, statü gereği Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City deplasmanında kadroda olamayacak.

Galatasaray'a transferinden önce bu sezon Napoli'de 27 maçta süre bulan Noa Lang, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.

