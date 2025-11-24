Okan Buruk'tan Osimhen sorusuna cevap: Sakatlığı bulunan isimlerle ilgili son durumu açıkladı!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında sahasında Belçika ekibi Union SG'yi ağırlayacak.

Karşılaşma öncesinde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde:

"Bugün Öğretmenler Günü, başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anarak bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Efsanemiz Bülent Korkmaz'ın da doğum gününü kutlarım. Şampiyonlar Ligi'nde hedefler belli. Son 3 maçta 3 galibiyet, bu maç da çok değerli. Hayallerimize yürümek için Galatasaraylılar ve tüm Türkiye için kritik bir karşılaşma. Bundan önceki maçlardaki atmosferi kendi stadyumumuzda, en maksimum derecede yaratıp kim oynarsa oynasın, kim başlarsa başlasın fiziksel, mental ve kalite olarak da biz bu isteği sahada ortaya koyduğumuzda neler yapabileceğimizi gösterdik. Bizim için büyük bir şans. Oyuncularıma her zamanki gibi güveniyorum. Özel insanlar, özel futbolcular. Zorlu bir periyottan geçiyoruz. Gençlerbirliği maçının ikinci yarısında gösterdik, istediğimizde her şeyi başarabilecek bir takımız. Rakibimiz kendi liginde lider. Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Birbirini iyi tanıyan ve fiziksel bir takıma karşı oynayacağız. Kendi oyunumuzu ortaya koyarsak kazanamamamız için hiçbir sebep yok."

SAKATLI ĞI BULUNAN İSİMLER

"Oyuncuların sakatlık durumu nedir? Osimhen'in durumuyla ilgili bilgi alabilir miyiz?"

"Son durumlarına bakacağız oyuncularımızın. Her takımın başına gelebilecek şeyler bunlar. Cezalar, sakatlıklar üst üste gelince sayıca biraz azaldık ama kimi oynatabiliyorsak oynatalım, bizim için en önemli şey 11 kişi sahaya çıkacağız. Oyuncularıma ve takımıma güveniyorum. Son idman öncesi ve yarın oyuncularımızın durumuna bakacağız. Soru işaretli oyuncularımızın durumu netleşecek."

ŞAMPİYONLAR LİGİ HEDEFİ

"Bu maçı kazandığımız takdirde hayallerimize doğru yürümek için çok önemli bir galibiyet olacak. Birinci hedefimiz ilk 24'ün içinde olmak. İkinci hedefimiz ilk 16 içinde yer almak ve seri başı olmak. Büyük hayalimiz ilk 8'de olmak. Yarın kazandığımız takdirde ilk hedefimize ulaşmış gibi olacağız. Bu yüzden çok önemli bir maç. Maç maç düşünmek. Şu anda tek düşüncemiz yarınki maçı kazanıp hedeflediğimiz yerde olmak."

"BUGÜNKÜ ANTRENMANIN İLK BÖLÜMÜNDE BUNU ÇALIŞACAĞIZ"

"Rakip takım bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde attığı gollerin yarısını duran toplardan buldu. Duran toplar için özel bir çalışma yaptınız mı?"

"Çok uzun bir takım. Duran toplada etkililer. Bugünkü antrenmanın ilk bölümünde bunu çalışacağız. Geçtiğimiz sezon biz de duran toplarda etkili bir takımdık. Son idmana göre yarınki kadromuz da çok önemli. Bunun için de çalışma yapacağız."

"RAKİBİN DİZİLİŞİNE GÖRE DOĞRU HAMLELER YAPMANIZ LAZIM"

"Galatasaray, Leverkusen ile beraber en çok duran top golü atan takımdı. Sara üzerinde bir eleştiri var, yeterince formda olmadığı yönünde. Galatasaray'ın duran toplardaki etkisizliği Sara ile mi alakalı, taktiğinizle mi ilgili?"

"Atan değil vuran da önemli. Rakibin dizilişine göre doğru hamleler yapmanız lazım. Gol sayısına ulaşamadık ama duran toplarda çok vuruyoruz, vurmak önemli. Bazen gol olur bazen gol olmaz. Vuruş sayımız çok, birçok maçta 2-3 tane direkt vuruşlar gol olmadı. Geçen sene daha çok giriyordu bu sene daha az giriyor. Daha çok çalışacağız. Sadece atan oyuncuya bağlayamayız. Sara bu sene de iyi duran top kullanıyor."