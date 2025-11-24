Devre arası ayrılıklar kapıda: Okan Buruk, 3 ismi tamamen sildi!

Ara transfer döneminde bir yandan yapılacak takviyelere mesai harcayan Galatasaray, diğer yandan takıma veda edecek isimler üzerinde de çalışıyor. Okan Buruk bu bağlamda 3 futbolcuyla ayrılık kararı aldı.

Sahasında Gençlerbirliği'ni 3-2 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk maç sonrası bazı isimlerle ayrılık sinyali vermiş ve "Bu, devre arası için bize de iyi bir örnek oldu. Hangi oyuncularla devam etmeyeceğimize, kaç oyuncu alacağımıza bakacağız. Devre arasında kadromuzu güçlendireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

YUSUF DEMİR'E VEDA

Okan Buruk'un 3 futbolcunun biletini kestiği belirtiliyor.

Sabah'a göre Galatasaray, Gençlerbirliği maçındaki şansı oldukça kötü kullanan Yusuf Demir'le devre arasında vedalaşacak.

BERKAN KUTLU VE AHMED KUTUCU DA YOLCU

Yusuf Demir'in yanı sıra takımdan ayrılmak isteyen Berkan Kutlu'ya da izin verilecek. Son olarak beklentilerin altında kalan Ahmed Kutucu için gelecek teklifler de değerlendirmeye alınacak.