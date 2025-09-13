Cumhuriyet Gazetesi Logo
Okan Buruk'tan Osimhen sözleri: 'Durumu birkaç gün içerisinde belli olur'

13.09.2025 19:55:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Trendyol Süper Lig'de Galatasaray deplasmanda ikas Eyüpspor'u 2-0 yendi. Maçın ardından konuşan Okan Buruk, yeğenini kaybeden Uğurcan Çakır'a galibiyeti hediye etti. Buruk, Osimhen'in sağlık durumu hakkında da konuştu.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray deplasmanda ikas Eyüpspor'u 2-0 yendi. Sarı kırmızılıların gollerini Icardi ve Yunus Akgün kaydetti. Galatasaray puanını 15 yaptı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk maçı beIN SPORTS'a değerledirdi.

"Öncelikle bu galibiyeti Uğurcan'a armağan edelim. Yeğenini kaybetti birkaç gün önce. Ailesine de başsağlığı dilerim. Zor bir maçtı, maçtan önce de söyledim. Hem gündüz maçı hem de Olimpiyat Stadyumu. Bu stadyum zor bir stadyum. Seyretmek için çok kötü. Çok zor bir stadyum, burada oynamak çok zor. Belki bunu bir şekilde düzeltebilirler. Maçın geneline bakınca, top daha çok bizdeydi ama belki az ürettik. İlk yarıda az ürettik. İkinci yarıda daha çok ürettik. Oyuncu değişiklikleri sonrası, Ahmed'in Icardi ile ikili oyunu golü getirdi. Devamında pozisyonlar bulduk. İyi bir takıma karşı oynadık. İyi oyuncuları olan bir takıma karşı oynadık. Kazandığımız için mutluyuz, yolumuza devam edeceğiz. Gol yemeden devam etmek de bizim için önemli."

OSIMHEN OYNAYACAK MI?

"Osimhen'in durumu birkaç gün içerisinde belli olur. Oynayacak diye düşünüyoruz. Ağrıları var, onlarla oynayabilecek mi, göreceğiz."

ICARDI SÖZLERİ

"Icardi'yi daha kısa tutmayı planlıyordum. Yüzde yüz hazır değil ama süre aldıkça daha iyiye gidiyor. Daha kısa tutmak istiyordum ama gole ihtiyacımızın olması nedeniyle süresini uzattım. Aynı şekilde İlkay'ı da tuttum. Onu da almayı düşünüyordum. O da tam oynamadığı için biraz daha takımın gerisinde. Davinson'u da oynatalım mı, oynatmayalım mı diye düşünüyorduk. Onu da oyuncu değişikliği ile korumaya çalıştım. Genel olarak oyuncularımın performansından memnunum."

