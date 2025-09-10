Osimhen'in sakatlığı sonrası... Okan Buruk'tan dikkat çeken Eyüpspor maçı kararı!

Süper Lig'in 5. haftasında Eyüpspor deplasmanına gidecek Galatasaray'da Victor Osimhen, milli takımda yaşadığı sakatlık nedeniyle forma giyemeyecek.

Sabah'ta yer alan habere göre; Okan Buruk, Icardi konusuna şüpheyle yaklaşıyor ve Arjantinli yıldızı yüzde yüz hazır hale gelen kadar ilk 11'de düşünmüyor.

BARIŞ ALPER YILMAZ YEDEK OLACAK

Öte yandan Okan Buruk, transfer krizi nedeniyle son 2 maçın kadrosuna alınmayan Barış Alper'in moralini bozuk görürse milli futbolcuyu da yedek soyunduracak.

Bu durumda deneyimli çalıştırıcının tek seçeneği Rolland Sallai olacak. Bu sezon Süper Lig'de 4 maça çıkan Macar futbolcu, 2 asistlik skor katkısı verdi.