Cumhuriyet Gazetesi Logo
Osimhen'in sakatlığı sonrası... Okan Buruk'tan dikkat çeken Eyüpspor maçı kararı!

Osimhen'in sakatlığı sonrası... Okan Buruk'tan dikkat çeken Eyüpspor maçı kararı!

10.09.2025 11:48:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Osimhen'in sakatlığı sonrası... Okan Buruk'tan dikkat çeken Eyüpspor maçı kararı!

Süper Lig'de Eyüpspor ile karşılaşacak Galatasaray'da Victor Osimhen'in sakatlığı, Icardi'ye sakatlıktan dönüşü nedeniyle şüpheyle yaklaşılması nedeniyle Okan Buruk'un ileri uçta sürpriz bir isme şans vereceği iddia edildi.

Süper Lig'in 5. haftasında Eyüpspor deplasmanına gidecek Galatasaray'da Victor Osimhen, milli takımda yaşadığı sakatlık nedeniyle forma giyemeyecek.

Sabah'ta yer alan habere göre; Okan Buruk, Icardi konusuna şüpheyle yaklaşıyor ve Arjantinli yıldızı yüzde yüz hazır hale gelen kadar ilk 11'de düşünmüyor.

BARIŞ ALPER YILMAZ YEDEK OLACAK

Öte yandan Okan Buruk, transfer krizi nedeniyle son 2 maçın kadrosuna alınmayan Barış Alper'in moralini bozuk görürse milli futbolcuyu da yedek soyunduracak.

Bu durumda deneyimli çalıştırıcının tek seçeneği Rolland Sallai olacak. Bu sezon Süper Lig'de 4 maça çıkan Macar futbolcu, 2 asistlik skor katkısı verdi.

İlgili Konular: #galatasaray #eyüpspor #okan buruk

İlgili Haberler

Galatasaray'da Uğurcan Çakır, imzayı attı!
Galatasaray'da Uğurcan Çakır, imzayı attı! Galatasaray, milli kaleci Uğurcan Çakır ile 2030 yılına kadar sözleşme imzaladı.
Galatasaray'dan Victor Osimhen için sakatlık açıklaması!
Galatasaray'dan Victor Osimhen için sakatlık açıklaması! Galatasaray, Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen'in "ayak bileği bağlarında orta düzeyde gerilme ve kanama" tespit edildiğini duyurdu.
Galatasaray'dan Victor Osimhen'in sakatlığı hakkında açıklama: Sahalardan ne kadar uzak kalacak?
Galatasaray'dan Victor Osimhen'in sakatlığı hakkında açıklama: Sahalardan ne kadar uzak kalacak? Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, milli takımda sakatlanan Victor Osimhen'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.