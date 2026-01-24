Okan Buruk'tan stadyum sitemi: 'Olimpiyat kabusu var üzerimizde'

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 3-1 yendi. Sarı kırmızılılar puanını 46 yaptı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk galibiyeti beIN SPORTS'a değerlendirdi.

"Artık inşallah bu statta maç oynamayız. Olimpiyat kabusu var üzerimizde. Burada çok iyi maçımızı hatırlamıyorum. Bölüm bölüm sadece. Buradaki maçlarda mental olarak çok iyi olmuyoruz. Nedenini bilmiyorum. Bir şey de bulamıyorum. Maç öncesi her şey çok iyi gözüküyor ama sahaya çıkınca sanki oyuncuların enerjisi çekilmiş gibi. Elbette 3 gün önce yüksek tempoda maç oynadık. Yorgunluğu olacak. Ama maçın ikinci yarısında olacak yorgunluklardır. Biz ilk yarıda bu sorunu yaşadık. Mental anlamda iyi olmuyoruz, hazırlanamıyoruz. Nedenini bilmiyorum... Sahaya çıktıktan sonra sanki oyuncuların enerjileri çekilmiş gibi oluyor. Üç gün önce temposu yüksek bir maç oynadık ama yorgunluk ilk yarıda olmaz. Çok geriye çekildiğimiz yerler de oldu. İkinci yarı uyandık. Erken 3-1 yaptık ve yorgun oyuncuları çıkarmak istedik. Baktığınızda önemli galibiyet. En yakın rakibimizden 4 puan öndeyiz bu maç sonrası."

"DİK DURUP, DURUŞUMUZU GÖSTERMELİYİZ"

"Taraftarlarımız bana desteği hep veriyor, onlara teşekkür ederim. Üç sene şampiyon olduk, hedef dördüncü şampiyonluk ve Avrupa'da başarı. Transferleri yaptıktan sonra büyük hedeflere hep birlikte gideceğiz. Taraftarın desteğine ihtiyacımız var. İşi başka yere çekiyormuşum gibi anlaşılmasın ama birlik ve beraberliğe çok ihtiyacımız var. Saha içi, saha dışı bu birliktelik önemli. Karşımızda bunu farklı şekilde yapmak isteyen insanlar var. Bunlara karşı dik durup, duruşumuzu göstermeliyiz."

YASER ASRPILLA

"Yaser Asprilla farklı bir oyuncu, birebirde iyi. Düğümüzü çözebilecek oyuncu. O da kadromuzda olacak. Çok fazla maç oynuyoruz. Kasım ayındaki gibi duruma düşmemek için çok güçlü bir kadro oluşturmaya çalışıyoruz. Lig, kupa ve Avrupa... Üç farklı hedefimiz var."