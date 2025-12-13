Okan Buruk'tan TFF'ye tepki: 'Bizim için çok büyük soru işareti'

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray deplasmanda Antalyaspor'u Leroy Sane, Sallai ve Osimhen'in golleriyle 4-1 yendi. Sarı kırmızılılar puanını 39 yaparak liderliğini sürdürdü.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk galibiyeti beIN SPORTS'a değerlendirdi.

"Başkanımız da açıkladı. Mauro Icardi bizim için çok değerli. Maalesef geçen sene çok ağır bir sakatlık geçirdi. Çok fazla speküle ediliyor. Biz ona çok güveniyoruz. Galatasaray için çok değerli. Galatasaray taraftarı sevgisini hep gösteriyor. Taraftarımız Icardi'ye marş söylerken gol geldi. Zamanlaması çok güzel oldu."

"BİZİM İÇİN ÇOK BÜYÜK SORU İŞARETİ"

"Sürpriz bir kura oldu bizim için. Kura açıklandığında 23-24-25 Aralık'ta maç olacaktı. Anlam veremedik. Başakşehir maçının perşembe günü oynanacak. Anlam veremiyorum. Galatasaray perşembe oynuyor diğer maçı pazara verildi. Trabzonspor, çarşamba oynuyor tekrar pazartesi oynayacak. Bizim için çok büyük soru işareti. Bizi aydınlatırlarsa seviniriz. Başakşehir'in de böyle bir isteği var."