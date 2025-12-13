Cumhuriyet Gazetesi Logo
Okan Buruk'tan TFF'ye tepki: 'Bizim için çok büyük soru işareti'

Okan Buruk'tan TFF'ye tepki: 'Bizim için çok büyük soru işareti'

13.12.2025 22:40:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Okan Buruk'tan TFF'ye tepki: 'Bizim için çok büyük soru işareti'

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, Antalyaspor'u deplasmanda 4-1 yendi. Sarı kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray deplasmanda Antalyaspor'u Leroy Sane, Sallai ve Osimhen'in golleriyle 4-1 yendi. Sarı kırmızılılar puanını 39 yaparak liderliğini sürdürdü.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk galibiyeti beIN SPORTS'a değerlendirdi.

"Başkanımız da açıkladı. Mauro Icardi bizim için çok değerli. Maalesef geçen sene çok ağır bir sakatlık geçirdi. Çok fazla speküle ediliyor. Biz ona çok güveniyoruz. Galatasaray için çok değerli. Galatasaray taraftarı sevgisini hep gösteriyor. Taraftarımız Icardi'ye marş söylerken gol geldi. Zamanlaması çok güzel oldu."

"BİZİM İÇİN ÇOK BÜYÜK SORU İŞARETİ"

"Sürpriz bir kura oldu bizim için. Kura açıklandığında 23-24-25 Aralık'ta maç olacaktı. Anlam veremedik. Başakşehir maçının perşembe günü oynanacak. Anlam veremiyorum. Galatasaray perşembe oynuyor diğer maçı pazara verildi. Trabzonspor, çarşamba oynuyor tekrar pazartesi oynayacak. Bizim için çok büyük soru işareti. Bizi aydınlatırlarsa seviniriz. Başakşehir'in de böyle bir isteği var."

İlgili Konular: #galatasaray #TFF #okan buruk

İlgili Haberler

Okan Buruk'tan Monaco maçı öncesi itiraf: 'Galatasaray'daki en zorlandığım günler'
Okan Buruk'tan Monaco maçı öncesi itiraf: 'Galatasaray'daki en zorlandığım günler' Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında salı günü deplasmanda oynayacağı Monaco maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Monaco maçı için 2 plan... Okan Buruk, sol bek kararını verdi!
Monaco maçı için 2 plan... Okan Buruk, sol bek kararını verdi! Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Monaco ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, bu mücadele için iki farklı plan üzerinde dururken sol bek için kararını verdi.
Okan Buruk'tan sakatlık isyanı: 'Bir kaleci kalmıştı...'
Okan Buruk'tan sakatlık isyanı: 'Bir kaleci kalmıştı...' Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında 1-0 kaybedilen Monaco maçının ardından görüşlerini aktardı.