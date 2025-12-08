Monaco maçı için 2 plan... Okan Buruk, sol bek kararını verdi!

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta heyecanı başlıyor. Galatasaray, Devler Ligi'nde Monaco'ya konuk olacak. Monaco deplasmanında 3 puan hedefleyen Galatasaray'da ilk 11 de netleşiyor.

Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, eksikler nedeniyle bu maç öncesinde iki farklı plan üzerinde duruyor.

Sabah gazetesinde yer alan haberde Okan Buruk'un Eren Elmalı'nın cezası, Ismail Jakobs'un sakatlığı ve Kazımcan Karataş'ın ise UEFA listesine bildirilmemesi nedeniyle sol bekte Roland Sallai'ye görev vereceği belirtildi.

Trendyol Süper Lig'de oynanan Samsunspor maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle mücadeleye devam edemeyen Mario Lemina'nın durumuna göre ise savunma ve hücum hattının şekilleneceği dikkat çekildi.

Lemina'nın Monaco karşısında oynayabilecek durumda olması halinde savunmanın Sanchez, Lemina, Abdülkerim ve Sallai'den oluşacağı, deneyimli oyuncunun yetişmediği senaryoda ise Barış Alper Yılmaz'ın sağ bekte, Yunus Akgün'ün kanatta görev yapacağı kaydedildi.

Şampiyonlar Ligi'nde 5 maçta 9 puan toplayan Galatasaray, 6. hafta öncesinde 14. sırada yer alıyor. Sarı-kırmızılılar Monaco maçının ardından evindeki Atletico Madrid ve deplasmandaki Manchester City maçıyla Devler Ligi'nin lig etabını tamamlayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın Monaco'ya konuk olacağı maç 9 Aralık Salı günü TSİ 23.00'te başlayacak.