6.09.2025 22:12:00
Cumhuriyet Spor
Fenerbahçe'de başkan adayı olan Sadettin Saran'ın, yönetim kurulu listesi belli oldu.

Fenerbahçe Kulübü'nde, eylül ayında seçimli olağanüstü genel kurulu gerçekleşecek.

Seçimde başkan adayı olan Sadettin Saran'ın, yönetim kurulu listesi açıklandı.

İşte Saran'ın yönetim kurulu listesi:

Adem Köz, Orhan Demirel, Yavuz Selim Demir, Ahmet Murat Emanetoğlu, İlker Alkun, Burçin Gözlüklü, Ali Gürbüz, Ertan Torunoğulları, Ufuk Şansal, Recep Uzelli, Cem Ciritçi, Erdem Sezer, Sinan Öncel, Ozan Vural, Taner Sönmezer, Ertuğrul Eren Ergen, İlyas Yılmaz, Gürhan Taşkaya, İlker Arslan, Zeynep Yalım Uzun, Yunus Kılı.

