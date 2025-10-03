Cumhuriyet Gazetesi Logo
Okan Buruk'tan Victor Osimhen açıklaması!

3.10.2025 11:43:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Liverpool maçında sakatlanarak oyundan çıkan Victor Osimhen'in son durumu hakkında konuştu.

Bir dizinin galasına katılan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Liverpool maçında sakatlanarak oyundan çıkan Victor Osimhen'in son durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

"ÇOK BÜYÜK GURUR YAŞIYORUZ"

Buruk, "Bir Türk takımının Avrupa'da çok önemli bir Premier Lig takımını yenmesinin mutluluğunu yaşıyoruz. Sadece Galatasaraylıları değil bütün ülkemizi sevindirdiğimiz için mutluyuz. Çok büyük bir gurur yaşıyoruz. Şampiyonlar Ligi çok zor bir organizasyon. Her takımın bir sonraki tura geçebilmek için her şeyi yapacak" dedi.

OSIMHEN AÇIKLAMASI 

Osimhen'in Beşiktaş derbisine yetişme ihtimali hakkında sorulan soruya cevap veren Buruk, "Osimhen'in önemli bir sıkıntısı yok. Bugün dinlendirdik, yarın bizimle antrenmanda olacak. Uzun bir aradan sonra maç oynadı. Yorgunlukla beraber kramplar girdi" ifadelerini kullandı.

