Okan Buruk transfer istediği mevkiyi açıkladı!

Yayınlanma: 19.01.2024 - 04:13

Güncelleme: 19.01.2024 - 04:13

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ümraniyespor maçı sonrası transfer açıklaması yaptı.

Okan Buruk yaptığı açıklamada, "Sol beke takviye yapacağız. Yerli de olabilir, yabancı da olabilir. İkisi de olabilir ama şu anda net olarak sona yaklaştığımız bir transfer yok. Belirlediğimiz, istediğimiz, düşündüğümüz oyuncular var. Diğer bölgeler için elimizde oyuncular var, elimizdeki oyunculardan herhangi bir satış gerçekleşirse, yer açarsak farklı bir mevkiye de transfer olabilir. Kulübün kasasına girecek para bu anlamda önemli." dedi.

"TRANSFERLERE BAKACAĞIZ"

Okan Buruk, "Şu anda tek düşüncemiz, kadromuzdaki oyuncularla maçları oynamak. Transfere bakacağız. Önceliğimiz sol bek. Eksikliğimiz orada. İlk isteğim teknik adam olarak sol bek. Diğer mevki için geçen sene de bunu yaşadık, Türkiye'de transfer açıkken farklı bir şey çıkabiliyor Zaniolo gibi. Bekleyeceğiz. Birini alacaksak bizi ileriye götürecek bir oyuncu almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"İYİ OYUNCULARA SAHİBİZ"

Oyuncuların performansına değinen Buruk, "9 tane oyuncu geldi, bunların hepsinden performans almaya çalışıyoruz. Bir yarış var. Bazen az, bazen çok süre aldılar. Bundan sonraki süreçte de oyuncuları görüp değerlendirmek istiyorum. İyi oyunculara sahibiz. Bazılarından az bazılarından çok verim aldık ama bir değişim her zaman olabilir." şeklinde konuştu.