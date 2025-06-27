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Okan Buruk ve Dursun Özbek'ten Osimhen yanıtı!

Okan Buruk ve Dursun Özbek'ten Osimhen yanıtı!

27.06.2025 22:27:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Okan Buruk ve Dursun Özbek'ten Osimhen yanıtı!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve teknik direktör Okan Buruk, Victor Osimhen transferi konusunda mesaj verdi.

Galatasaray, Bodrum'da düzenlenen etkinlikle şampiyonluğunu kutladı. Sarı-kırmızılılarda sözü alan Okan Buruk, transfer konusunda, "En güçlü şekilde kadromuzu hazırlayacağız." dedi.

Okan Buruk'un bu sözleri sırasında şampiyonluk kutlamasına katılan taraftarlar, "Taraftar çıldırdı, Osimhen'i istiyor." tezahüratları yaptı.

Okan Buruk, bu tezahüratın ardından, "Tabii ki taraftar çıldırıyor başkanım, onu da göz ardı etmeyelim." dedi. (Gülerek)

Bu sözlerin ardından sözü alan Dursun Özbek, "Hocam Allah aşkına taraftar çıldırdı, sen de mi çıldırdın?" diye konuştu. (Gülerek)


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