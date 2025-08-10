Okan Buruk ve Kerem Aktürkoğlu'ndan karşılıklı flaş hamle!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
10.08.2025 09:34:00
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe'ye transfer olması beklenen Kerem Aktürkoğlu'ndan dikkat çeken bir hamle geldi.

Galatasaray'da parlayıp 2 Süper Lig şampiyonluğu yaşadıktan sonra Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe'ye transfer olmak istiyor.

Şampiyonlar Ligi'nde gruplara henüz kalamayan Benfica transfere onay vermedi. Portekiz devi eleme sonuçlarına göre kararını verecek.

Geçtiğimiz günlerde televizyon programına katılan Okan Buruk, Kerem Aktürkoğlu'na kapıların açık olduğunu ifade etmişti.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN TAKİP ETMEYİ BIRAKTI

Okan Buruk, Instagram hesabından milli futbolcuyu takip etmeyi bıraktı. Kerem Aktürkoğlu da çok süre geçmeden Okan Buruk'u takip etmeyi bıraktı.

