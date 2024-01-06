Okan Buruk yeni planını belirledi: Mauro Icardi'nin yerine 3 aday

Yayınlanma: 06.01.2024 - 10:13

Güncelleme: 06.01.2024 - 10:13

Galatasaray , 24 Aralık’ta Fenerbahçe ile oynanan Trendyol Süper Lig derbisinde aldığı darbe sonucu yüz kemiklerinde kırık oluşan Arjantinli futbolcunun, bir süre sahalardan uzak kalacağını duyurdu.

Fenerbahçe derbisinde aldığı darbeyle yüz kemiklerinde kırıklar oluşan Mauro Icardi, ligde oynanacak Konyaspor ve Sivasspor takımını yalnız bırakacak.

Teknik direktör Okan Buruk'un, Icardi'nin yerine şans vereceği isim şimdiden merak konusu oldu.

Hürriyet'in haberine göre Galatasaray'ın önündeki tüm olasılıklar şu şekilde:

Icardi'nin yedeği Cedric Bakambu, Afrika Uluslar Kupası'nda olması sebebiyle forma giyemeyecek.

Halil Dervişoğlu

EN GÜÇLÜ ADAY HALİL DERVİŞOĞLU

En güçlü aday 3. forvet konumundaki Halil Dervişoğlu.

Bu sezon tüm kulvarlarda 12 maça çıkıp 145 dakika süre alan Halil Dervişoğlu 2 gollük katkı verdi.

Barış Alper Yılmaz

BİR DİĞER İHTİMAL BARIŞ ALPER YILMAZ

Okan Buruk'un önündeki diğer ihtimal Barış Alper Yılmaz.

Barış Alper'in forvette oynatılması durumunda sol bekte Kazımcan Karataş'a forma verilmesi bekleniyor.

Wilfried Zaha

FORVETE SON ADAY ZAHA

Okan Buruk'un önündeki son ihtimal ise Wilfried Zaha.

Zaha özellikle Crystal Palace'ta birçok kez santrfor bölgesinde forma giymişti.

Galatasaray ligde yarın saat 19:00'da sahasında Konyaspor'u konuk edecek.