Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Sturm Graz ile hazırlık maçı oynayacak
Spor Toto Süper Lig takımlarından Galatasaray, Avusturya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Sturm Graz ile 9 Temmuz'da hazırlık maçı yapacak.
Avusturya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Sturm Graz, Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray ile 9 Temmuz'da hazırlık maçı yapacaklarını duyurdu.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Türkiye'nin en başarılı futbol kulübü Galatasaray, 9 Temmuz'da hazırlık maçı için Graz'a geliyor" ifadesi kullanıldı.
Der SK Puntigamer Sturm Graz testet am 09.Juli um 19:30 Uhr in der Merkur Arena gegen den 22-fachen türkischen Meister @GalatasaraySK. Tickets sind ab 28. Juni erhältlich. #sturmgraz https://t.co/vZer9qOp73— SK Sturm Graz (@SKSturm) June 27, 2022
BİLET FİYATI 15 EURO
Avusturya'nın Graz kentindeki Merkur Arena'da oynanacak ve TSİ 20.30'da başlayacak karşılaşmanın biletlerinin yetişkinler için 15, çocuklar için 10 Euro olduğu açıklandı.
Sturm Graz ile Galatasaray arasındaki karşılaşmayı SKSturm.TV canlı olarak yayımlayacak.
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