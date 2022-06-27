Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Sturm Graz ile hazırlık maçı oynayacak

Spor Toto Süper Lig takımlarından Galatasaray, Avusturya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Sturm Graz ile 9 Temmuz'da hazırlık maçı yapacak.

cumhuriyet.com.tr
27 Haziran 2022 Pazartesi, 17:47
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Sturm Graz ile hazırlık maçı oynayacak
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Avusturya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Sturm Graz, Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray ile 9 Temmuz'da hazırlık maçı yapacaklarını duyurdu.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Türkiye'nin en başarılı futbol kulübü Galatasaray, 9 Temmuz'da hazırlık maçı için Graz'a geliyor" ifadesi kullanıldı.

BİLET FİYATI 15 EURO

Avusturya'nın Graz kentindeki Merkur Arena'da oynanacak ve TSİ 20.30'da başlayacak karşılaşmanın biletlerinin yetişkinler için 15, çocuklar için 10 Euro olduğu açıklandı.

Sturm Graz ile Galatasaray arasındaki karşılaşmayı SKSturm.TV canlı olarak yayımlayacak.


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