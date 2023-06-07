Okan Buruk'a jest!

Yayınlanma: 07.06.2023 - 10:54

Güncelleme: 07.06.2023 - 10:54

İlk senesinde şampiyonluk sevinci yaşayan Teknik Direktör Okan Buruk, Galatasaray Yönetimi'nin daveti üzerine, yeni sözleşmeye imzasını koydu.

Sözleşmesinde kulübe bağlı olarak bir senelik opsiyon maddesi bulunan Buruk için, henüz şampiyonluk garantilenmeden böyle bir karar alan Başkan Dursun Özbek ve ekibi, bu adımla başarılı teknik adama güvenini ortaya koydu.

ENFLASYON VE DÖVİŞ ARTIŞI DİKKATE ALINACAK

Milliyet'in haberine göre Galatasaray Yönetimi, Okan Buruk'un yıllık 20 milyon lirayı bulan ücretine de bir güncelleme yapıyor. Buna göre, yıllık enflasyon ve dövizdeki artış da dikkate alınarak yeni bir rakam belirlendi. Buruk'un alacağı ücretin 30 milyon lira olacağı belirtildi.

ÜCRETİNİN BÜYÜK KISMINI BAĞIŞLADI

İlk sezonunda rekorlar kırıp takımı şampiyonluğa ulaştıran Buruk, maddi talepte bulunmamış, ücretinin bir bölümünü altyapıya bağışlamıştı.