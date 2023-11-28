Okan Buruk'dan Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı açıklaması!

Yayınlanma: 28.11.2023 - 17:48

Güncelleme: 28.11.2023 - 17:48

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Manchester United maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk'un açıklamaları...

"Hedefimiz gruptan çıkmak. Manchester United ilk maça göre değişti, gelişti. Ligde son 6 maçın 5'ini kazandılar. Kadro olarak da daha iyi duruma geldiler. Biz de kendi oyunumuzu geliştirme anlamında son hafta iyi bir oyun oynadık. Çok iyi bir takımla oynayacağız. Bundan öncesi maçlar kazanamadık ama bu kez taraftarımızın önünde iyi oyunla kazanmak istiyoruz. Gruptan çıkmak adına çok önemli bir maç. Bu maçı kazandığımızda Avrupa'yı garantilemiş olacağız. Maddi ve manevi anlamda bizim için önemli bir karşılaşma.

Sahaya çıkacak oyuncularımız ellerinden gelenin en iyisini yapacak. Bundan şüphemiz yok. Oyuncularımızın performansı yukarıya doğru gidiyor ve bu da beni sevindiriyor. Rekabet, Galatasaray'ı daha büyük başarılara taşıyacak.

"DAVINSON SANCHEZ OYNAYAMAZ"

Davinson Sanchez'in iğneyle oynama durumu yok. 2-3 hafta içerisinde takıma dönmesini bekliyoruz. Abdülkerim Bardakcı'yı idmanda son kez göreceğiz ve durumuna karar vereceğiz.

Rasmus Hojlund ve Anthony Martial çok iyi oyuncular. Kim oynarsa oynasın, yüksek performans göstereceklerdir. Bireysel hazırlığımız yok. Biz kendi oyunumuzu ortaya koyacağız. Bireysel önlem almayacağız.

"KAZANMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"

Başakşehir'deki hikaye farklı, Galatasaray'daki hikaye farklı. Transfer Türkiye'de son güne kadar kalabiliyor. Bu sene ayrıca erken başladık. Adaptasyon zaman alıyor. Bu yazı güçlü bir şekilde geçtik Hem Şampiyonlar Ligi'ndeyiz, hem de ligde iyi bir yerdeyiz. Önemli olan oyuncuların performansını yukarı çekmek. Bu da iyi şekilde gidiyor. Manchester United maçında kazanmak için her şeyi yapacağız. Kazanmak için planlarımız var. Rakibe zorluk çıkarabilmek için oyuncu ve planlarınız oluyor. Bunları oyuncularımıza göstereceğiz ve maça hazır şekilde çıkacağız.

Seyircimiz çok önemli ve çok değerli. İç sahada destekleri takımı ileri itme anlamında çok büyük destek. Bunu alabilmek için bizim oyun anlayışımız da önemli. Ancak önce bizim onları maçın içine çekmemiz lazım. En önemli şey bizim için bu olacak.'