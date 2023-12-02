Galatasaray, Pendik'ten lider döndü: Pendikspor 0-2 Galatasaray

Yayınlanma: 02.12.2023 - 18:07

Güncelleme: 02.12.2023 - 21:02

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, deplasmanda Pendikspor ile karşılaştı.

Siltaş Yapı Pendik Stadyumu'nda oynanan maçı Galatasaray 2-0 kazandı. Sarı-kırmızılı takımın golü 69. dakikada Cedric Bakambu ve 82. dakikada Hakim Ziyech'ten geldi.

Galatasaray bu sonuçla ligde 12. galibiyetini aldı. Sarı-kırmızılı takım 1 kez mağlup olurken, bir kez de sahadan 1 puanla ayrıldı.

Hakim Ziyech, Galatasaray formasıyla 4. golünü kaydetti. Bakambu ise Bayern Münih maçında attığı gol sonrası ligdeki ilk golünü de kaydetti.

Bu sonucun ardından Galatasaray ligde puanını 37'ye yükseltti ve bir maçı eksik olan Fenerbahçe'nin 3 puan önünde liderlik koltuğuna oturdu. Pendikspor ise 13 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Galatasaray, sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek. Pendikspor ise Kayserispor deplasmanına gidecek.

İLK 11'LER

Pendikspor: Erdem, Serkan, Berkay, Welinton, Sequeira, Vukovic, Lusamba, Oscar Romero, Halil, Gökcan, Erencan

Galatasaray: Muslera, Boey, Kaan, Nelsson, Kazımcan, Torreira, Sergio Oliveira, Ziyech, Kerem, Tete, Icardi.

Karşılaşmadan önemli anlar | Pendikspor 0-2 Galatasaray

85' Galatasaray'da oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Ziyech giren oyuncu Ndombele.

84' Hakim Ziyech'in uzaklardan vuruşunda kaleci Erdem topu kontrol edemedi ve top ağlara gitti.

82' GOL | Hakim Ziyech, Galatasaray'ı 2-0 üstünlüğe taşıyan golü kaydetti.

70' Mertens'in ceza sahasından çektiği sert şutta kaleci Erdem topu sektirdi ardından Bakambu topu boş ağlara gönderdi.

69' GOL | Bakambu, Galatasaray'ı öne geçiren golü kaydetti.

65' Galatasaray'da oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Sergio Oliveira giren oyuncu Cedric Bakambu.

64' Pendikspor sağ kanattan gelmek istedi ancak Halil yerde kaldı. Hakem faulü verdi.

63' Pendikspor sol kanattan uzun top ile gelmek istedi ancak topa hareketlenen Erencan için yardımcı hakem bayrağını kaldırdı. Ofsayt.

62' Galatasaray sol kanattan gelmek istedi ancak Kerem'in pası doğrudan kaleci Erdem'de kaldı.

61' Halil Akbunar'ın ayağa kalkmasıyla beraber maç tekrardan hareketlendi.

60' Pendikspor'da Halil Akbunar yerde kaldı. Sağlık ekipleri sahada.

59' Kerem'in kullandığı köşe vuruşunda Icardi kafayı vurdu ancak top farklı şekilde auta çıktı.

57' Sağlık ekipleri Kaan Ayhan için sahada.

56' Galatasaray'da Kaan Ayhan ikili mücadelede yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

55' Pendikspor Erencan ile topu ağlara gönderdi ancak yardımcı hakem ilk pozisyonda topla buluşan Halil için ofsayt bayrağını kaldırdı.

52' Pendikspor bir anda kontra atağa çıktı ancak Erencan topu ayağından açtı ve Muslera çıkıp topu uzaklaştırdı.

51' Galatasaray sol kanattan Barış Alper ile etkili geldi ancak pasında topla buluşan Ziyech'in vuruşu savunmadan geri döndü.

50' Galatasaray sağ kanattan etkili geldi ancak Mertens ikili mücadelede Nuno Sequeira'ya faul yaptı.

49' Pendikspor sol kanattan etkili geldi ancak Erecan'ın pasında Barış Alper araya girdi ve topu kazandı.

47' Galatasaray sağ kanattan etkili geldi ancak Boey'in vuruşunda savunmaya çarpan top kornere çıktı.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

45' Galatasaray'da Sergio Oliveira yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

38' Pendikspor Stadyumunda elektrikler kesildi ve oyun durdu.

35' Galatasaray sağ kanattan çok etkili geldi ancak Tete'nin vuruşunda kaleci Erdem topu kurtardı.

34' Galatasaray sağ kanattan geldi ancak Ziyech'in ortası doğruca kaleci Erdem'e gitti.

27' Ziyech'in kullandığı köşe vuruşunda kaleci Erdem topun sahibi oldu.

26' Galatasaray sol kanattan etkili geldi. Torreira'nın pasında savunma arkasına sarkan Kerem'den önce Serkan araya girdi ve topu kornere yolladı.

25' Pendikspor sol kanattan gelmek istedi ancak Gökcan'ın pasında top önce Boey'e ardından Gökcan'a çarpıp taca çıktı.

24' Galatasaray'da Lucas Torreira, Arnaud Lusamba'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

15' Galatasaray sol kanattan etkili geldi ancak Icardi'nin ortasında Tete topa dokunamaadı kaleci Erdem Canpolat topu uzaklaştırdı.

10' Galatasaray bu kez de sol kanattan gelmek istedi ancak Icardi'nin uzun pasını Boey kontrol edemedi ve top taca çıktı.

4' Galatasaray sol kanattan gelmek istedi ancak Kerem'in uzun pasında savunmada Berkay topu uzaklaştırdı.

2' Galatasaray sol kanattan gelmek istedi ancak Icardi'den önce Welinton araya girdi ve topu kazandı.

1' Karşılaşmada ilk yarı başladı.

GALATASARAY'DA TEK EKSİK

Sarı-kırmızılı takımda Davinson Sanchez sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

Ligde 13. haftadaki Corendon Alanyaspor mücadelesinde sakatlanan Kolombiyalı stoper, Pendikspor'a karşı da sahaya çıkamayacak.

PENDİKSPOR'DA 3 EKSİK

Pendikspor Kulübü'nün sosyal medya hesabından maçın kadrosu açıklanırken, tedavilerine devam edilen Görkem Bitim, Murat Akşit ve Emeka Eze'nin Galatasaray maçında forma giyemeyeceği bildirildi.

MUSLERA KART SINIRINDA

Galatasaray'da kaptan Fernando Muslera karşılaşma öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Tecrübeli file bekçisi, müsabakada kart görmesi durumunda 15. haftadaki Yukatel Adana Demirspor maçında sahadaki yerini alamayacak.

WILFRIED ZAHA ÇOK FORMDA

Fildişi Sahilli yıldız Wilfried Zaha, sarı-kırmızılı ekibin ligdeki son 3 maçında 4 gole imza attı.

Ligin 11. haftasındaki Kasımpaşa mücadelesinde takımının 2 golünü bulan Zaha, 12. haftadaki Atakaş Hatayspor ve 13. haftadaki Corendon Alanyaspor maçlarında birer gol attı. 31 yaşındaki futbolcu, ligde son 3 müsabakada 4, toplamda da 5. kez gol sevinci yaşadı.

Zaha'nın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 1 golü bulunuyor.

LİGDEKİ İLK RANDEVU

Galatasaray ile Pendikspor, Süper Lig'de ilk kez karşı karşıya gelecek.

Kırmızı-beyazlı takım, Türkiye'nin en üst düzey futbol liginde ilk kez mücadele ediyor. İki ekip, bundan dolayı Süper Lig'deki ilk randevusuna çıkacak.