Okan Buruk'tan Angelino açıklaması!

Yayınlanma: 04.11.2023 - 09:58

Güncelleme: 04.11.2023 - 09:58

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, performansı tartışılan Angelino ile ilgili açıklama yaptı.

"Angelino 5 maç daha oynarsa sözleşmesi uzayacak maddesi doğru mu?" sorusuna Okan Buruk, "Tam olarak sözleşme detaylarını bilmiyorum. Teknik olarak oyuncuları değerlendiriyorum. Sözleşme olarak değerlendirmiyorum. Performansa göre değerlendirmek istiyorum. Zaten Angelino uzun maç süreleri aldı." dedi.

Oyuncunun performansı ile ilgili Buruk, "Beklentilerimizi karşılaşmasını istiyoruz. Profesyonel ve değerli oyuncu. Çalışıyor, en kısa zamanda beklentilerimizi karşılayacak duruma gelmesini istiyoruz. Yeni bir takıma, yeni bir ülkeye geldi. Büyük takımlarda oynamak zordur. Bu kadar seyirci, sosyal medyada bu kadar etkileşim... Türkiye'nin en yüksek taraftar sayısı olan takımında oynamak bazen zordur. Çalışıyor, biz de değerlendireceğiz." şeklinde konuştu.