Okan Buruk'tan Barış Alper Yılmaz'ın transferine veto!

Yayınlanma: 24.06.2023 - 15:37

Güncelleme: 24.06.2023 - 15:37

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, yeni sezon için kadro planlamasını yapmaya başladı.

Okan Buruk'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray yönetimi, aynı zamanda mevcut kadrodaki futbolculara gelen teklifleri de değerlendiriyor.

TRANSFERE SICAK BAKMIYOR

Milliyet'in haberine göre, bu sezon gösterdiği dikkat çekici performansla adından söz ettiren Barış Alper Yılmaz'a, Lazio, Ajax ve PSV'nin ilgisi bulunuyor.

Ancak teknik direktör Okan Buruk'un gelecek sezon Barış Alper Yılmaz'a daha fazla şans vereceği söylenirken takımdan ayrılmasına sıcak bakmadığı iddia edildi.

Barış Alper Yılmaz, geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 25 maçta 4 gol ve 2 asist kaydetti.