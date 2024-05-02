Okan Buruk'tan çarpıcı yanıt: 'Biz hafta sonu sahada konuşacağız'
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, 1905 GSYİAD'ın düzenlediği ödül töreninde konuştu. Okan Buruk, sunucunun, "Okan Hocam sizden de bir konuşma bekliyoruz" sözlerine "Biz hafta sonu sahada konuşacağız" yanıtını verdi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 1905 GSYİAD'ın düzenlediği "Galatasaray'da Yılın Sporcusu" Ödül Töreni'nde açıklama yaptı.
Sunucunun, "Okan Hocam sizden de bir konuşma bekliyoruz" sözlerine Okan Buruk, "Biz hafta sonu sahada konuşacağız" ifadelerini kullandı.
"GALATASARAY'IN HER FERDİ ÖDÜL ALMALI"
Açıklamalarına devam eden deneyimli çalıştırıcı, "Aslında tüm Galatasaraylı sporcular değerli. Hepsinin emekleri var. Hepsi başarı sergiliyorlar. Tüm Galatasaraylı sporculara sevgilerimizi gönderiyoruz. Galatasaray formasını en güçlü şekilde temsil etmelerini dileyeceğim. Gerçekten hepimiz için çok önemli, çok değerli bir forma. Burada bazen ödül alıyoruz, layık oluyoruz ama Galatasaray'ın her ferdi ödül almalı. Galatasaray için her kim ne yapıyorsa karşılığını manevi olarak alıyor. İnşallah tekrar bir şampiyonluğu bu stadyumda kutlarız. Bir sonraki sene yeni ödül töreninde buluşuruz" diye konuştu.
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