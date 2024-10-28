Okan Buruk'tan derbi öncesi ilk 11 açıklaması!

Yayınlanma: 28.10.2024 - 19:41

Güncelleme: 28.10.2024 - 19:46

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş derbisi öncesi açıklamalarda bulundu.

Geçirdiği operasyona değinen Buruk, "Türkiye için yarın çok önemli bir gün. Cumhuriyeti ilan edeceğimiz bir gün tekrar. Hepimiz için değerli olan 29 Ekim'i kutlayarak başlamak istiyoruz. İyiyim, ani bir operasyon oldu. Çok şükür iyi geçti. Dün takımla antrenmana çıktım. Bugün de hazırlıklarımızı tamamladık. Dikkatli şekilde buradayım" dedi.

"FENERBAHÇE DERBİSİ GİBİ OLSUN!"

Futbolun konuşulduğu bir maç olmasını dileyen Buruk, "Bu maçlar çok önemli, değerli ama bu tür maçlar sadece 3 puan değil. Herkes için çok daha önemli galibiyet. Birincisi oyuncularıma çok inanıyorum, taraftarlarımıza inanıyorum. Karşımızda ligin iddialı ve iyi takımlarından biri var. Hem oyun hem sonuç olarak iyi yerdeler. Moralli geldiler Avrupa'da kazanarak. Amacımız kendi oyunumuzu oynamak ama rakibimizin artılarını eksilerini analiz edip oyuncularımıza anlattım. Genel anlamda iki takım da ofansif anlamda güçlü. Skor üretmek, kazanmak istiyoruz. Birinci düşüncemiz kazanmak. Zor maç olacak, biliyoruz. İki takımın da futbolun içinde olduğu bir maç olsun. Fenerbahçe derbisi gibi olsun. Taraftar, futbolcular futbol içerisinde kaldı. Kazanmak, skor üretmek, goller atmak istiyoruz. Avrupa maçında da ilk yarıyı etkili oynadık. Birçok maçta ilk yarıları etkili oynadık. Bunu tüm maça yaymak istiyoruz. Değişik sistemler üzerinde duruyoruz. Maçın gidişatına göre kararlar vereceğiz. İlk isteğimiz kazanmak" sözlerini sarf etti.

İLK 11 AÇIKLAMASI

İlk 11 tercihine değinen Buruk, "Mertens çok önemli ve değerli. Önde iki forvetle başlıyoruz. SOn maçta 3-4-1-2 oynadık. Bugün buraya 4-4-2 olarak döndük. Barış'ın sol bek performansları var. Bunu çok iyi yaptı. 5-6 maç geçen sezon çok iyi oynaıd. Hafızası var. Hızı var, ikili mücadeleye giriyor. Beşiktaş'ın hücum geçişleri çok etkili. Barış sol bek oynayacak, birincil rolü bu. Bizim gibi takımlar beklerini hücumda kullanır, biz hem hücumda hem savunmada kullanacağız. Önemli olan takım oyunu. Tüm takım her şeyini vermeli. Takımın golcü oyuncularından biri ve sol bek başlıyor Barış, sol bek oynayınca da skora katkı yaptı. Önemli olan verdiğimiz görevleri uygulaması. İki forvet başlıyoruz ama bu iki forvet savunma da yapacaklar" dedi.