Okan Buruk'tan Fenerbahçe ve yabancı hakem açıklaması: 'VAR'da da olsa, uzaydan da gelse...'

Yayınlanma: 17.02.2025 - 22:58

Güncelleme: 17.02.2025 - 23:17

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 2-1'lik Çaykur Rizespor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde:

-"Derbide yabancı hakem ister misiniz?"

Okan Buruk: "Ben teknik direktörüm. Başkan, yönetici değilim. Sahaya bakıyorum ben. VAR'da da olsa, orada da olsa, uzaydan da gelse ben saha içine odaklanacağım. Kararı TFF ve kulüpler verecektir. Hepimiz çok akıllıyız. Kimse kimseyi saf zannetmesin. İnsanları kandırmayalım. Kimin kafasının arkasında ne olduğunu biliyoruz. Sahadaki hakemin pasaportu benim için önemli olmayacak."

"İKİ MAÇTIR TAKIMI BEĞENMİYORUM"

"Alkmaar ve bu maçtaki oyunumuz çok hoşuma gitmedi. Bu sistemi oynuyorsak benim istediğim gibi oynamalıyız. Bugünkü düşüncelerimden birisi Frankowski'nin kanat bek olarak çok etkili oynamasıydı. İlk yarıda dizilişten çok bireysel performanslarımız kötüydü."

"İkinci yarıda bu düzeldi. Yunus'u Fenerbahçe maçına yetiştirmek istiyoruz ama Jakobs'un yetişeceğini düşünmüyorum."

"YİNE YENMEK İSTİYORUZ"

"Bugünkü maç bizim için öz güven anlamında önemliydi. Bir sonraki maçta puan farkını 9'a yükseltmek istiyoruz. İlk yarıda rakibimizi 3-1 yenmiştik. Yine yenmek istiyoruz."

"Zor bir maç bekliyorduk. Rakibimiz iyi bir takımdı. Rizespor'un Fenerbahçe maçındaki performansı ortada. Hakem hataları olmasa oradan da iyi bir sonuçla ayrılabilirlerdi."

"İlk 5-10 dakika iyi oynayacak gibi göründük ama çok kötü oynadık. Kanat beklerin rakip beklere baskısını istiyorduk. Barış ve Franky geriye gömülünce bunu yapamadık. Top bizdeyken de çok kötü işler yaptık. Bizim seviyemizdeki bir takıma yakışmayacak pas hataları yaptık. Hatalar oldukça rakip de oyuna girdi."

"DERBİYE DAHA RAHAT ÇIKACAĞIZ"

"İkinci yarı sistemi değiştirip dörtlüye döndük. Biraz daha topa sahip olduk, hemen golü bulduk. Gol sonrası hemen Lemina'yı alacaktım ama rakibimizin golü geldi. Lemina girdikten sonra topa daha iyi sahip olduk, daha iyi oynadık. Maçın sonunda da golü bulduk. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Üst üste çok maç yapıyoruz. Yorgunluklar, moral bozuklukları zor oluyor. Bu galibiyetin getirdiği moralle AZ ve Fenerbahçe maçlarına daha rahat çıkacağız."

"Oyuncular golden sonra sevinci benimle paylaşmak istedi. Onlar çok değerli oyuncular. Bu seneki şampiyonluğumuzu da inşallah onlarla beraber kazanacağız."

"ÖNCE AVRUPA, SONRA FENERBAHÇE"

"Icardi takımın saha içi, saha dışı önemli karakterlerinden biriydi. Onun getirdiği şeyleri özlüyoruz. Jakobs, Yunus'un dönmesini bekliyoruz. Morata sakatlandı biliyorsunuz. Önce Avrupa maçını sonra Fenerbahçe maçını düşünüyoruz."

"Fenerbahçe maçı inşallah güzel bir maç olur. Bir dünya derbisi. Çok fazla provokasyonun olmadığı, güzel bir maç olmasını diliyorum."