Okan Buruk'tan Hakim Ziyech ve Davinson Sanchez açıklaması... Kopenhag maçında oynayacaklar mı?

Yayınlanma: 19.09.2023 - 17:36

Güncelleme: 19.09.2023 - 18:03

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'ndeki Kopenhag karşılaşması öncesi Angelino ile birlikte basın toplantısında konuştu.

Okan Buruk ve Angelino'nun açıklamaları şu şekilde:

Angelino: "Bizim için çok önemli bir şey Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak. İyi bir şekilde hazırlandığımızı düşünüyoruz. Aklımızda bir plan var, umarım yarın sahada iyi bir şekilde göstereceğiz"

Angelino: "İlk günden beri çok iyi karşıladılar beni. Birkaç tane İspanyolca konuşan arkadaşım var. Her gün birbirimize alışıyoruz. Şu anda çok mutluyum burada olduğum için."

"BİZ ÇOK GÜÇLÜ BİR TAKIMIZ"

Angelino: "Aslında benim en sevdiğim şey, arkada 4 kişi oynamak. Son 3.5 senedir arkada 3'lü oynuyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde her takım çok önemli, iyi oynamaya çalışmam ve hata yapmamam gerekiyor. Bunun farkındayım"

Angelino: "Galatasaray'ın tarihini düşündüğünüzde her takıma karşı mücadele etmemiz gerekiyor. Biz çok güçlü bir takımız. Avrupa'nın en iyisiyle oynamayı dört gözle bekliyoruz. Her maçta elimizden geleni vereceğiz. Buraya gelmeyi başardık ve taraftarın da desteğiyle en iyilerine karşı mücadele etmek istiyoruz"

Angelino: "Çok önemli, inanılmaz iyi bir oyuncu Kerem. Onunla oynamak keyif verici. Her seferinde birbirimize alışıyoruz. Savunmada da bana yardımcı oluyor. Onunla birlikte oynamak harika. Bunun daha ileriye gideceğini düşünüyorum"

"EN ÖNEMLİ ŞEY SABIRLI OLMAK"

Okan Buruk: "Bu maçı geçen seneden hayal etmeye başladık. Geçen sene şampiyon olup, bu sene oynama hayali... Galatasaray'ın tekrar Şampiyonlar Ligi'nde olması çok değerli. Bir yandan ülke puanını konuştuk, bu sene baktığımızda bütün Türk takımları katkı sağlıyor. Biz de Şampiyonlar Ligi ile katkı sağladık. Kazandığımız puanlarla gurur senesi oluyor. En başındayız. 3 takımın hedefi de gruplardan çıkmak. Galatasaray olarak en büyük hedefimiz bu gruptan çıkmak. Her maç zor olacak. Dışarıdan puan hesabı yapılıyor, her maç aynı öneme sahip. Burada oynamanın keyfine varmamız gerekiyor. Kazanmayı her maçta istememiz gerekiyor. Kadro kalitemizle, taraftarımızın desteğiyle, Galatasaray'ın bundan önce gösterdiği başarıları tekrar yaşatmak için çok önemli bir maça çıkıyoruz"

Okan Buruk: "Karşımızda çok iyi bir takım var. Genç, koşan, mücadele eden bir takım. Son 2 senenin şampiyonu kendi liginde. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Amacımız her maçta olduğu gibi kazanmak. Ben ve oyuncularım hazırız"

Okan Buruk: "Geçen sene gösterdiğimiz şeylerden biri, büyük, önemli maçları daha iyi oynadık. Daha iyi işler yaptık. Hedefimiz Şampiyonlar Ligi'nde de kazanmak. Elimizden gelenin en fazlasını yapacağız. Çok önemli bir gün bizi bekliyor. En önemli şey sabırlı olmak. Maçın sonuna kadar sabırlı olmamız gerekiyor. 90 dakikaya maçı yaymak gerekiyor."

ZAHA VE SANCHEZ AÇIKLAMASI

Okan Buruk: "Kadromuz ve oyuncularımız hazır. En iyi kadromuzla sahaya çıkmaya çalışacağız. Hedefimiz kazanmak."

Okan Buruk: "Son maç öncesi de söyledim, Zaha'yı çarşamba günkü maçta kadroya alacağız. Şu anda oynayabilecek duruma geldi."

Okan Buruk: "Sanchez de oynayabilecek oyunculardan biri. Tam kadro olarak hazırız. Bütün oyuncular çok değerli. O yüzden hepsini iyi bir şekilde hazırlayacağız."

Okan Buruk: "6 tane ön eleme maçına çıktık. Burada Şampiyonlar Ligi'ne katılım ve hazırlıktı. Kadro olarak daha güçlü ve hazırız. 25 Temmuz'da başlayan yolculuğuımuz yarınki maçla birlikte birleşecek. Galatasaray, transferlerle hem yarışıyor hem de bu oyuncuları hazırlıyor dedim. Yarın bu anlamda bizim için daha mutlu bir gün. Birçok oyuncumuz geri döndü. Bu maçta da rakibimizin koşu mesafesine ve agresifliğine cevap vermemiz gerekiyor. Amacım tabii ki kazanmak."

"NELSSON'UN GERİ BİLDİRİMİ ÇOK ÖNEMLİ"

Okan Buruk: "Galatasaray'ın hedefi her zaman Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmaktır. Devamında ne olur bilemem ama şu andaki hedefimiz gruptan çıkmak."

Okan Buruk: "Nelsson'un geri bildirimi çok önemli, rakibi en iyi tanıyanlardan biri. Analiz ekibimiz de canlı maçlarını izledi. Analizlerini de yaptık. Ondan da duyduklarımız önemli. Onları da takıma doğru bir şekilde aktardık. Kopenhag, Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı kazandığı şehir, o yüzden iyi hatırlıyoruz ama bugün rakibimiz, kazanmak istiyoruz. İnşallah yarın kazanırız"

Okan Buruk: "Gruptaki bütün takımları eşit görüyorum. Kadro olarak favori takımlar var ama benim düşüncem sahada kimin ne yapacağı. Kağıt üzerinde değerlendirmek bir anlam ifade etmiyor. Burada birçok Avrupa kupası maçında bunu yaşadık. Rakibimiz puan almaya gelecek, iyi savunma yapmamız gerekiyor. Kopenhag iyi bir takım. Grupta herkes kadar şansı olan bir takım. O yüzden rakibimizi önemsiyoruz. Kazanmak için kendi konsantrasyonumuzu en yukarıya çekmemiz gerekiyor."

"ZAHA'YI YÜZDE YÜZ GÖRME ŞANSIMIZ ÇOK OLMADI"

Okan Buruk: "Bazen dörtlü, bazen üçlü, birçok şey düşünülebilir. Bunlara maç maç karar vereceğiz. Elimizdeki oyunculara, rakibe göre bunlara karar vereceğiz."

Okan Buruk: "Icardi'nin golünü fark etmedim, ben de maçtan sonra videodan izledim. İnanılmaz bir gol atmış. Kendi kariyeri için de atmadığı gollerden biri olarak bunu söyleyebiliriz."

Okan Buruk: "Zaha'yı yüzde yüz görme şansımız çok olmadı. Hakim son maçta girdikten sonra, oyun içerisinde Icardi'nin istediği topları atabilecek bir oyuncu olduğunu gösterdi. Zaha da takıma ve hücuma katkı sağlayacağını düşünüyorum."

DUBOIS'NIN AYRILMASI

Okan Buruk: "Bir yerden bir oyuncunun ayrılması gerekiyordu. Leo Dubois, çok sevdiğimiz, katkılar veren bir isimdi. Bizim için zor oldu. Avrupa listesinin verileceği son gün öyle bir karar almak zor oldu. Onun yanında sağ bekte Kaan'ı düşündük. Ali Turap kadroda olacak oyunculardan biri. Oyun içinde farklılıklar gösterebiliriz. Barış da burada daha önce görev aldı. Orijinal mevki olarak Kaan orada süre aldı. Oynadığınız profile göre de, orada farklı şeyler kullanabilirsiniz. Kaan'ı burada kullanabiliriz."

Okan Buruk: "Her maç öncesi duran top çalışması yapıyoruz. Bugün de bunu yapacağız. Çok fazla süremiz de olmuyor, 3 günde bir maç oynadığımız için. İyi kullanan oyuncunuz çok önemli, kafacınız önemli. Bunlarla ilgili her rakibe olduğu gibi Kopenhag için de hazırlanacağız"