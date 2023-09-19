Eric Abidal: 'Galatasaray'ı hafife alamazsınız'

Yayınlanma: 19.09.2023 - 13:11

Güncelleme: 19.09.2023 - 13:11

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki serüvenine yarın oynanacak Kopenhag maçıyla başlıyor.

"BU GRUPTA FAVORİ DİYE BİR ŞEY YOK"

Futbolculuk kariyerinde Barcelona ile iki kez Devler Ligi şampiyonluğu bulunan eski futbolcu Abidal, Fanatik'e Galatasaray'ı ve grubunu değerlendirdi.

Abidal, Bayern ve Manchester'ın grupta favori olduğu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öncelikle Şampiyonlar Ligi'nde kolay diye bir grup söz konusu değil. Futbolun en zor turnuvalarından biri. Her takım, hak ederek ve güçlü olduğu için buradalar. Galatasaray'ın grubunda Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag bulunuyor. Kağıt üzerinde elbette çoğunluk, Bayern ve Manchester'ın favori olduğunu düşünebilir ancak bu grupta favori diye bir şey yok."

"GALATASARAY'I HAFİFE ALAMAZSINIZ"

Galatasaray'ın kadrosunu öven Abidal, "Galatasaray'ın iyi bir kadrosu var. Icardi, Mertens, Ziyech ve Muslera gibi önemli oyunculara sahipler. Onları asla hafife alamazsınız ve bu grupta önemli işlere imza atabilirler" ifadelerini kullandı.