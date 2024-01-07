Okan Buruk'tan Icardi açıklaması: 'Görme kaybı olabilirdi!'

Yayınlanma: 07.01.2024 - 21:30

Güncelleme: 07.01.2024 - 23:17

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Tümosan Konyaspor'u 3-0 yendi. Sarı kırmızılıların gollerini Abdülkerim Bardacı (2) ve Wilfried Zaha kaydetti.

Puanını 47 yapan Galatasaray, Fenerbahçe'nin ardından averajla ikinci sırada yer aldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk galibiyetten ötürü mutlu olduklarını söyledi.

Buruk, "Maç öncesi iyi bir 11'e sahip olduğumuzu, kulübeden gelecek oyuncularımızın olduğunu söyledim. 30'a yakın şut attık, hücumda birçok şeyi iyi yaptık. İkinci yarı rakibe pozisyonlar verdik. Konyaspor'un tehlikeli takım olduğunu gördük. Eksik olarak görmüyoruz, tam takımdık. Seyircimiz belli bir dakikadan sonra bize daha çok katıldı, bu da bizi öne doğru itti. Önemli bir galibiyet aldık. Bu bize moral oldu" ifadelerini gösterdi.

OKAN BURUK'TAN TEPKİ

Okan Buruk kulüp ve oyuncular hakkında yazılan iddialara tepki gösterdi.

"Son haftalarda takımın üzerinde olumsuz şeyler söylenmeye çalışıldı. Yürüyüşümüz sürüyor. Galatasaray tarihinin en iyi başlangıcını yapmış takımız. Burada inanmış insanların payı çok büyük. Oyuncular ve biz çok mutluyuz. Takım içinden farklı şeyler yansıtılmaya çalışılıyor. Galatasaray yönetimi, Galatasaray birbirine ne kadar çok sarılırsa, buradan daha güçlü çıkacağız. Erden Bey sürekli yanımızda. Bizi karıştırmaya çalışacaklar, bunu net gördük. İçeride sarılıyoruz, bunu dışarıda da göstereceğiz."

"BUNLAR UFAK HESAPLAR"

Okan Buruk ayrıca "Icardi'nin durumu speküle ediliyor. Fenerbahçe maçında bir darbe aldı ama kulüp açıklamayı çok geç yaptı. Keza Beşiktaş maçından beri sakat oynuyor. Icardi'nin durumu nedir? Bu spekülasyonlar neden çıkıyor?" sorusuna yanıt verdi.

Okan Buruk "Spekülasyon hep olacak. Sonuçta burada bir yarış var. Yarış içerisinde takımlar birbirlerini karıştırmaya çalışacak, bu iddialar ortaya atılacak. Bunlar ufak hesaplar ama hep yapılıyor. Ufak hesapların içerisinde olmamak lazım" dedi.

"MAURO ICARDI BİRKAÇ HAFTA DİNLENECEK"

Sözlerine devam eden Okan Buruk "Mauro Icardi... Süper Kupa öncesi düşüncemiz Mauro'nun oynamasıydı. Belki operasyon olur mu, olmaz mı düşünüyorduk. Süper Kupa maçında maskeyle oynamasını düşünüyorduk. Operasyon olmadan devam etmeye karar verdik sonra. Yüzünde bir kırık var. Fenerbahçe maçında aldığı darbeler var... Yumruk yedi, direğe doğru itildi, ayağın altında kaldı rakibi istemeden. Yüzüne, burnuna, birçok yerine darbe aldı. Devamlı biz bunu ayağıyla da birleştirdik. Ayağı uzun zamandır iğneyle oynadı. Tam olarak kendi istediği verimi veremedi. Saha içinde olması da bizim için önemli. Çok iyi niyetli davrandı. Uzun zamandır, ne zaman ara veririz diye düşündük iyileşmesi için. Yüzündeki sakatlıkla birlikte birleştirdik. Sağlık ekibimiz, Icardi ve ben beraber konuştuk. Yener Hoca'nın, Icardi'nin, benim kararımla bir süre dinlendireceğiz. Hem yüzünde risk alacak. Oynadığı takdirde kötü bir şey olabilir. Görme kaybı olabilir alacağı darbeye göre. Ayağının da ne zaman iyileşeceğini düşündük. Gerekli tedaviler başladı. Bir süre dinlenip bizimle beraber olacak. Mauro hep oynamak istiyor ama birkaç hafta dinlenecek. Bomba gibi başlayıp sezona sonuna kadar Galatasaray'ın başarısına önemli bir katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY'DA MUTLU"

Ziyech hakkında bir soruya cevap veren Okan Buruk, "Ziyech, Galatasaray'da mutlu. En son Afrika Kupası kampına giderken hafif bir sakatlığı vardı. Orada tedavisi devam ediyor, daha antrenmanlara başlamadı. Bizle konuştu, programı yaptık, nasıl olacağını... Gayet mutlu ayrıldı. Menajeri de Ziyech'in Galatasaray'da mutlu olduğunu söyledi" dedi.

Açıklamalarına devam eden Okan Buruk "Futbolda ne olacağı belli olmaz. Transfer başlayınca onun düşüncesi olur, bizim düşüncemiz olur ama genel anlamda ben herkesten memnunum. Transfer döneminde ayrılmak isteyen, kalmak isteyen, göndermek istediğimiz ama kalmak isteyen olur. Transfer döneminde ne olacağı bilinmez ama Ziyech bizimle mutlu. Tekliflere bakacağız" ifadelerini kullandı.