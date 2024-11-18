Okan Buruk'tan Icardi sonrası transfer açıklaması!

Yayınlanma: 18.11.2024 - 23:19

Güncelleme: 18.11.2024 - 23:19

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin sakatlığı sonrasında Okan Buruk'un tercihi merak ediliyordu.

Okan Buruk yaptığı açıklamada, transfer döneminde takviye düşünebileceklerini belirtti.

OKAN BURUK'TAN TRANSFER SÖZLERİ

Asist Analiz'e konuşan Okan Buruk açıklamasında, "Icardi sakatlandı, transfer düşünebiliriz. Direkt olarak santrfor değil de hücum hattının her yerinde oynayabilen bir oyuncu alabiliriz" dedi.

Okan Buruk takımıyla ilgili sözlerinde, "Avrupa Ligi'nde final hedefimiz devam ediyor. İnanıyoruz. Kadro, camia ve taraftar olarak buna hazır olduğumuzu düşünüyorum. Öncelikle ilk 8'e girmek önemli. Kura şansı da çok önemli oluyor bazen. Hayalimiz var" ifadelerini kullandı.