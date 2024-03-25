Okan Buruk'tan iki futbolcuya kesik!
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın son 6 maçta 12 gol yemesi üzerine teknik direktör Okan Buruk'un ilk 11'de değişiklik yapmaya hazırlandığı iddia edildi.
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, ilk 11'e neşter vurmaya hazırlanıyor. Son 6 maçta kalesini sadece 1 kez gole kapayan sarı-kırmızılılarda savunma hattı değişiyor.
Derbide Beşiktaş'a karşı kalesini kapatan Galatasaray, Avrupa'da Sparta Prag, Türkiye Kupası'nda Karagümrük'ten ve ligde Kasımpaşa'dan goller yedi.
SERGE AURİER 11'DEKİ YERİNİ ALACAK
NTV Spor'da yer alan habere göre, Okan Buruk savunma hattında değişiklik yapmaya hazırlanıyor.
Deneyimli hoca ilk olarak sağ bekte görev alan Kaan Ayhan'ın yerine Serge Aurier'e formayı verecek. Okan Buruk, Berkan Kutlu yerine stopere geçecek isime ise henüz karar vermedi. Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı arasında ise forma rekabeti yaşanacak.
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