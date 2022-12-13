Okan Buruk'tan iki isme son şans!

13 Aralık 2022 Salı, 11:49

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Antalya kampında basın mensupları ile yaptığı sohbette önemli ayrıntılara dikkat çekti. Buruk'un "12 Ocak'a kadar bazı oyuncularla ilgili değerlendirme yapacağız" diyerek işaret ettiği isimlerin başında Patrick van Aanholt ve Haris Seferovic geliyor.

SEFEROVIC İÇİN SON ŞANS

Sarı-kırmızılılar, ara transfere kadar İstanbulspor, Sivas, Ankaragücü, F.Bahçe ve kupada Keçiörengücü ile karşılaşacak. Sabah'ın haberine göre Mauro Icardi'nin yokluğunda Bafetimbi Gomis'le rekabete girecek Seferovic son şansını kullanacak.

TOPARLANMAZSA AANHOLT DA YOLCU...

Formasını Kazımcan Karataş'a kaptıran Van Aanholt'un da toparlanmazsa bileti kesilecek. Sözleşmeleri sezon sonu bitecek Okan Kocuk, Emre Taşdemir ve Mata için ise karar verilmedi.