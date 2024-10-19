Okan Buruk'tan Osimhen sözleri: 'Avrupa'da ses getirecek'

Yayınlanma: 19.10.2024 - 22:09

Güncelleme: 19.10.2024 - 22:09

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında lider Galatasaray, Onvo Antalyaspor'u deplasmanda 3-0 yendi. Sarı kırmızılıların gollerini Mauro Icardi (2) ve Victor Osimhen kaydetti. Ligde namağlup yoluna devam eden Galatasaray puanını 25 yaptı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk galibiyeti beIN SPORTS'a değerlendirdi.

"Mutluyum. Hem doğum günüm hem çok güzel maç oldu. 3 puan 3 gol, deplasmanda galibiyet rekorunu kırdık. 3 gollük ortalamayı devam ettirdik. Oyuncuların duyguları çok önemli. Dünya çapında önemli oyuncular. Onlarla çalışmak, Galatasaray formasını onların üzerinde görmek gurur veriyor. Galatasaraylıyım, Galatasaray altyapısında yetiştim. Bütün oyuncularıma teşekkür ederim. Burada çok mutluyum. Bu mutlulukta onların çok büyük payı var. 2 senedir şampiyonluk yaşıyoruz. Bunda katkısı olan yöneticilerimiz, eski yöneticilerimiz ve oyuncularıma teşekkür ediyorum. 2000 yılında Galatasaray 2 kupa kazandı. Tekrarlamak istiyoruz. Hem ligde hem Avrupa'da başarılı olmayı oyuncularımdan bekliyorum.

Oyunun içerisinde iyi işler yaptık. Icardi'yi hiçbir zaman tartışmaya açmıyorum. Takıma yaptığı liderlik, rakip takıma hissettirdiği psikojik baskı. Gol atıp atmaması önemli değil, sahadaki varlığı çok değerli. Onun aidiyeti çok önemli. Oyuncularımıza sahip çıkmamız, emeklerine saygı duymamız gerekiyor. Futbolun içerisinde bazen iyi olursunuz bazen kötü olursunuz. Oyunun içerisinde hep yüzde 100'ünü veriyor. Osimhen'i kısa bir süre kullandık. Gol sayılmasaydı çok üzülürdüm. Avrupa'da ses getirecek bir gol. Türkiye Ligi'nin kalitesini Avrupa'da göstermemiz gerekiyor. Batshuayi girdi, elinden gelenin fazlasını yaptı. Oynatamadığımız oyuncularımız oldu. Nelsson yine takımın önemli parçalarından biri olacak. Jakobs adelesinde sertlik hissetti. MR'dan sonra göreceğiz. Gözüken Elfsborg maçında oynaması zor ama Beşiktaş maçında oynayabilir. Önemli bir oyuncu. Bugün Berkan çok iyi oynadı."