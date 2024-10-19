Mauro Icardi'den Okan Buruk paylaşımı!

Yayınlanma: 19.10.2024 - 13:00

Güncelleme: 19.10.2024 - 13:00

Galatasaray'ın golcü futbolcusu Mauro Icardi, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Icardi, paylaşımında 51 yaşına giren Okan Buruk'un doğum günü kutladı.

Mauro Icardi, Okan Buruk için, "Doğum gününüz kutlu olsun, hayat sizi başarı ve neşeyle ödüllendirmeye devam etsin, bu yeni yıl size gülümsemeniz ve hayallerinizi gerçekleştirmeye devam etmeniz için birçok neden getirsin" ifadelerini kullandı.

İşte Mauro Icardi'nin Okan Buruk paylaşımı: