Mauro Icardi'den Okan Buruk paylaşımı!

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da forma giyen Mauro Icardi, sosyal medya hesabında Okan Buruk için paylaşımda bulundu.

Mauro Icardi'den Okan Buruk paylaşımı!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.10.2024 - 13:00

Galatasaray'ın golcü futbolcusu Mauro Icardi, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Icardi, paylaşımında 51 yaşına giren Okan Buruk'un doğum günü kutladı.

Mauro Icardi, Okan Buruk için, "Doğum gününüz kutlu olsun, hayat sizi başarı ve neşeyle ödüllendirmeye devam etsin, bu yeni yıl size gülümsemeniz ve hayallerinizi gerçekleştirmeye devam etmeniz için birçok neden getirsin" ifadelerini kullandı.

İşte Mauro Icardi'nin Okan Buruk paylaşımı:


Etiketler: #galatasaray #okan buruk #mauro icardi

İlgili Haberler

Galatasaray, Fenerbahçe'nin rekorunu kırabilir!

Galatasaray, Fenerbahçe'nin rekorunu kırabilir!
Galatasaray'ın Antalyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu: 3 eksik!

Galatasaray'ın Antalyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu: 3 eksik!
Fenerbahçe, Galatasaray'dan 4 yüzücüyü kadrosuna kattı

Fenerbahçe, Galatasaray'dan 4 yüzücüyü kadrosuna kattı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler