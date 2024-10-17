Okan Buruk'tan Mauro Icardi ve Fernando Muslera açıklaması: 'Bir gün fazla izin verirsiniz ama...'

Yayınlanma: 17.10.2024 - 23:32

Güncelleme: 17.10.2024 - 23:32

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gol Var Mı? Youtube kanalına açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş efsanesi Serpil Hamdi Tüzün hakkında konuşan Okan Buruk, "Şu an oynadığımız oyunun rehberlerinden biridir. Önde yaptığımız baskılar, baskılı oyunlar, oyuncu tercihleri... Genç Milli Takım'la kupa alan ilk takımız. 92 senesinde Avrupa şampiyonu olduk. Pirana gibi saldıran, baskı yapan bir takımdık. Serpil hocanın çok büyük önemi var" dedi.

"ÇOK YOĞUN BİR FİKSTÜR"



Defansta oynayan oyuncuların boy uzunluğunun takıma katkı sağladığını ifade eden Buruk, "Savunmada uzadık hem karşılaşmalar hem birebirler için uzun boy bizim için önemli. Bir tarafta Jakobs diğer tarafta Kaan Ayhan'ı kullanıyoruz. Oyuncularımı kazanmaktan yanayım. Onlarla benzer birçok şey yaşadım. Oyuncular hata yapabilir ama her hatada cezalandırmaya gerek yok. Çok yoğun bir fikstür oynuyoruz. Oyuncuların dinlenmesi gerekiyor. Güney Amerikalı oyuncuları ayrı tutuyorum. Muslera'nın ailesi Uruguay'da yaşıyor. Icardi'nin ailesi Arjantin'de. Oyuncuların ailesi ile vakit geçirip yenilenmesi gerekiyor. İnanılmaz bir yoğunluğa giriyoruz. Çok iyi çalışıyorlar. İçimin en rahat ettiği şey bir gün fazla izin verirsiniz ama döndüğünde antrenmanda her şeyini veriyorlar. Futbolda fiziksel ve mental yorgunluklar oyuncuların performansını etkiliyor" diye konuştu.

Okan Buruk'un sarı-kırmızılı takım hakkındaki görüşleri şu şekilde:

"Yunus tipinde bir oyuncuyu sola bağlı kalmadan oynatmanız lazım. Yunus'un içeriyi kullanması daha iyi oluyor. Ismail Jakobs'un çizgide oynadığını biliyoruz. Jakobs'un hücum bindirmeleri önemli. Savunma arkası koşusu olan bir oyuncu. Savunma yönünde de çok etkili bir oyuncu. Savunma geçişlerinde bir oyuncunun olmaması bizi etkiliyor. Sacha Boey'un oyunu bizi çok rahatlatıyordu. Sadece fiziksel değil psikolojik de büyük üstünlük kuruyordu. Yunus'un savunma katkısı çok iyi görüyorum. Önceki milli arada Yunus'u kanat bek oynatmıştım, 3-4-3 oynamıştık. Yunus kanat beki çok etkili oynadı. Lig maçında da direkt Yunus'la başladık ve çok iyi katkı aldık. Oynadıktan sonra motivasyon oluyor. Yunus'un solda oynayacağına kimse inanmıyordu. Hep sağda kullanıyorduk ama kanat bek oynatınca solda oynayabileceğini gördük."

"8 DEĞİŞİKLİK HAKKI OLSA HEPSİNİ DEĞİŞTİRİRİM"



"Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra skor katkısı yapan oyuncu olduğunda seviniyorum. Çünkü onlarda da emeğimiz var. Tete performans verdi. Gol veya asistle sonlandırma önemli. Yunus'ta en sevindiren şey gol ve asist katkısının artması oldu."

"Genç oyuncularımızı geliştiriyoruz. Akademiden her sene 6-7 oyuncu sezonu bizimle geçiriyor. Bizim kadrolarımız çok geniş. Keşke 22-23 elit oyuncu yerine 18 yetişkin 3-4 tane genç ve kadroda mevkileri dolduran oyuncu koyabilsek. Ama büyük takımlarda baskı var. Transfer dönemlerinde hep transfer baskısı var. O günleri hep transferle geçiriyoruz. Bu kadroyu kurduktan sonra her mevkide 2 oyuncu olsun diyoruz bu kez genç oyuncu kullanmadığımızı söylüyorlar. Genç oyuncularımızı kullanacağız. Mesela maç 3-0'ken genç oyuncu sokmayı düşünebilirsiniz ama kenarda bekleyen elit oyuncular yerine sokarsanız psikolojik olarak oyuncuyu bitirirsiniz. Kulübemdeki herkes çok önemli oyuncular. 8 değişiklik hakkı olsa hepsini değiştiririm. Psikolojik olarak oyuncuları dengede tutmak gerekiyor. Bizim işimizde bu çok önemli. Oynamayan oyuncuyu da hazır tutmamız gerekiyor."

"OYUNA GÜVENDİM, OYUNCULARIMA GÜVENDİM"



"Her maçı 'Acaba son maçım mı?' diye görüyorsunuz. İçinizde yaşıyorsunuz. Oyuna güvenmeniz önemli. Oyuna güvendim, oyuncularıma güvendim. Karagümrük deplasmanında kazandık, Beşiktaş maçını kazandık. Başakşehir maçı bizim için kırılma maçıydı. Fenerbahçe ile aramızda 5 puan vardı. Aslında tersi bir durum vardı. Galatasaray'ın puan kaybetmesi, Fenerbahçe'nin kazanması bekleniyordu. Tam tersi oldu. Fenerbahçe, Giresun'a yenildi. Galatasaray kazandı. Fenerbahçe derbisinde Icardi oynamak istiyordu ama sakatlıktan dönmüştü. Torreira da ülkesinden dönmüştü. Berkan önceki maçta iyi oynadığı için onu kullanmak istedik. Önde de Barış Alper'in hızından faydalanmak istedik. Maçı kazanınca başarılı oluyorsunuz ama maçı kaybetseniz inanılmaz şekilde tepki olacaktı. Bazen inandığınız şeyleri yapmanız gerekir."

"Kanatların içe sıkışması önemli oluyor. 4-4-2 sisteminde kanatların içeri doğru konumlanması önemli. Mertens geziyor, bloklar arası oynuyor. Icardi ile oynadığımızda o da gezdiği, Osimhen'i forvet olarak oynattık. Lucas'ın pası yönettiği, forvetle 8 numaranın oyun kurduğu bir tarz oynuyoruz. Oynadıkça daha iyi olacağız. 3-4-1-2 de oynayabiliriz. Tottenham maçı öncesi bir boşluğumuz olacak. Bir haftalık hazırlanma sürecimiz olacak. Premier Lig'de birçok takım ceza sahasına yerleşmeye başladı. Oyuncu profili önemli. Nelsson da oynadığında iyi yapıyor, daha cesur olmasını istiyoruz. Davinson zaten çok iyi oynuyor. Büyük takımsanız oyunu domine ederseniz topu kazanma süreniz azalıyor."