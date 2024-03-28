Okan Buruk'tan Rafa Silva sözleri

Yayınlanma: 28.03.2024 - 19:23

Güncelleme: 28.03.2024 - 19:23

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Antalya'da gerçekleştirdikleri hazırlık kampında açıklamalarda bulundu. Buruk, Galatasaray'ın Rafa Silva'ya ilgisi olduğu iddialarına da cevap verdi.

RAFA SİLVA SÖZLERİ

Okan Buruk, Rafa Silva ile ilgili yaptığı açıklamada, "Transferle ilgili oyuncu izleme departmanı çalışma yapıyor. Hazırlıklarımız var, oyuncuları izliyoruz. Serbest oyuncular olabilir. Şu anda net bir isim üzerinde çalışma yok. Rafa Silva çok değerli ve başarılı bir oyuncu. Birçok ülkeden birçok takım isteyecektir" dedi.

"BİRKAÇ HAFTA İÇİNDE NETLEŞECEK"

Buruk açıklamasının devamında, "Serbest statüde birçok oyuncu çıkacaktır. Şu anda ben lige odaklandım ama oyuncu izleme departmanımızın hazırlıkları sürüyor. Bu sezonki performanslara göre mevkiler de birkaç hafta içinde netleşecektir" ifadelerini kullandı.