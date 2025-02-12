Okan Buruk'tan sert çıkış! 'Kimse benim oyuncuma 'Sahtekar' diyemez'

Yayınlanma: 12.02.2025 - 23:13

Güncelleme: 12.02.2025 - 23:13

Tecrübeli teknik adam, yarın TSİ 23.00'te karşılaşmanın yapılacağı AFAS Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Toplantıya milli futbolcu Barış Alper Yılmaz da katıldı.

AZ Alkmaar ile UEFA Avrupa Ligi'nin normal sezonunda da karşılaştıklarını ve 1-1 berabere kaldıklarını hatırlatan Buruk, "Yakından tanıdığımız bir stat. Yakın zamanda burada bir maç yaptık. Grup müsabakasıydı. Tek maçlık bir eşleşmeydi. Şimdi iki maçlık bir seri bekliyor. İlk maçı deplasmanda oynamamız, buradan alacağımız avantajlı sonuç, rövanşta kendi sahamızda turu geçmek için önemli olacak. Oyun içinde rakibimizin neleri iyi yaptığını biliyoruz. Rakibimiz de bizi iyi tanıyor. İki takım da kazanmak ve avantaj elde etmek için oynayacak." diye konuştu.

Oyuncularına güvendiğini aktaran Okan Buruk, "Önemli eksiklerimiz var. Cezalı ve sakat oyuncularımız var. Kadro olarak buraya kalabalık gelmedik ama oyuncularıma güveniyorum. İnşallah ikinci maç için önemli bir avantaj yakalamaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

İlk maça göre eksik kadroyla geldiklerini vurgulayan Buruk, "Alvaro Morata, Carlos Cuesta ve Roland Sallai'yi kadromuza yazdık. Cezalı, sakat ve ayrılan oyunculara baktığımızda ilk maçtaki 8-9 oyuncumuz yok. Bugün geniş bir kadromuz yok ama iyi bir 11'e sahibiz. Yarın kazanmak için mücadele edecek bir kadroya sahibim. Rakibimizde de sakatlıklar var. İki takım için dezavantajlar var. İlk maç da temiz ve kaliteli olmuştu. Rakibimizin oyununa, teknik direktörüne ve oyuncularına saygı duyuyorum. Yaş ortalaması düşük ve iyi futbol oynamaya çalışan bir takım. Rakibimize saygı duyuyorum ama kazanmak için elimizden geleni yapacağız." şeklinde görüş belirtti.

"Transfer dönemi bizim için çok iyi geçti"

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, ara transfer döneminin kendileri için iyi geçtiğini dile getirdi.

Özellikle Trendyol Süper Lig için geniş bir kadroya sahip olduklarını aktaran Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemizde insanlar, daha duygusal, daha çok istiyor, aceleci ve en fazlayı istiyor. Bu fazla istemeyi başkanımız Dursun Özbek ve yönetim kurulu yarattı. Beklenti çok yüksek. Burada zaman zaman transferler geç kaldığında takım ve yönetim üzerinde bir baskı oluşuyor. Bizim bir yandan sahaya odaklanıp yarışmamız, bir yandan da transferle ilgili çalışmamız gerekiyor. Bence transfer dönemi bizim için çok iyi geçti. Planladığımız ve istediğimiz gibi oldu. Bizim için en büyük sıkıntı Avrupa listesine 3 kişi yazabilmemiz. Bu maçta da bunun sıkıntısını yaşıyoruz. Cezalı ve sakat oyuncularımız var. Süper Lig'de 6 puan öndeyiz. Avrupa'da önemli bir yerdeyiz. Bundan sonra da takım olarak en iyisini yapacağız. Transfer döneminin kendi adımıza iyi geçtiğini düşünüyorum. İşim bundan sonra zor olacak. Çok kaliteli ve önemli oyuncularım var. Özellikle Süper Lig için çok geniş bir kadromuz oldu."

"Kimse benim oyuncuma 'Sahtekar' diyemez"

Galatasaray Teknik Direktörü Buruk, Süper Lig'in 23. haftasında yarıda kalan Adana Demirspor maçından sonra yaşanan tartışmalarla ilgili konuştu.

Kendisi ve futbolcularıyla ilgili birçok söylem olduğunun hatırlatılması üzerine Buruk, şu ifadeleri kullandı:

"Atılan iftiralar, yapılan yanlışlar, oyuncularıma yapılan saygısızlıklar ve hakaretler var. Benim oyuncumla kim 'Sahtekar' diyorsa Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) gereken cezayı verecektir. Oyuncuların saha içindeki tavırları çok önemli. Hepimiz farklı şeyler istiyoruz. Sene içinde çok eylem sayabiliriz. Fenerbahçe için böyle 5 tane penaltı sayabiliriz. Futbolcular bazen bunu dener. Basketbolda bile bazen oyuncu faul almaya gider. Bunun doğru veya yanlış olduğunu tartışırız ancak kararı verecek kişi hakemdir. Ayrıca Video Yardımcı Hakem sistemi var. Hakemlerin yaptığı hataları oyuncular üzerinden konuşmak yanlış. Bunları devamlı yapan oyunculara 'Sen iyi yaptın.' demiyorum. Bunu Türkiye'de yapan çok oyuncu var. Bazen oyuncu refleks olarak ayağını koyar ve faul almaya çalışır. Bunu bir oyuncu üzerinden konuşmak, bir oyuncuya yüklemek yakışmıyor. Kimse benim oyuncuma 'Sahtekar' diyemez. Bununla ilgili TFF'nin gerekli cezaları vereceğinden eminim."