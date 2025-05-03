Okan Buruk'tan takıma stres açıklaması!
Son iki sezonun şampiyonu Galatasaray, üst üste üçüncü zafer için gün sayıyor. Fenerbahçe'nin 5 puan önünde yer alan sarı-kırmızılılar, bugün Sivasspor'u mağlup ederek hem avantajını artırmak hem de derbiyi stres yaşamadan izlemek istiyor.
Süper Lig'de üst üste üçüncü şampiyonluğun peşinde olan Galatasaray, sezonun son düzlüğünde adım adım ilerliyor. Son iki sezonun zirvesinde yer alan sarı-kırmızılı ekip, bu sezon da mutlu sona ulaşmak için artık haftaları geri sayıyor.
Ligde bitime 5 hafta kala en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde bulunan Galatasaray, bugün RAMS Park'ta Sivasspor'u konuk edecek. Teknik Direktör Okan Buruk'un planı net: Bu maçı kazanıp puan farkını 8'e çıkarmak ve Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini rahat bir şekilde izlemek.
Karşılaşma öncesi oyuncularıyla özel olarak konuşan Buruk'un, "Önce işimizi yapalım, Sivasspor'u yenelim. Puan farkı 8 olursa, derbi öncesi psikolojik avantaj tamamen bize geçer" ifadelerini kullandığı öğrenildi.
Takımda konsantrasyonun üst seviyede olduğu, herkesin gözünü bugünkü 90 dakikaya çevirdiği belirtildi.
Spor Haberleri
- Eyüpspor, zorlu Samsunspor deplasmanında
- Thomas Reis'ten Arda Turan yorumu!
- Salomon Çeşme Maratonu’na 29 ülkeden sporcu katılacak
- Gençlerbirliği'nde gözler sahada akıllar İstanbul'da
- Göztepe, 8 eksikle Adana Demirspor deplasmanında
- Futbol camiasının beklediği soruyu cevapladı!
- Okan Buruk'tan takıma stres açıklaması!
- Fenerbahçe'de Dominik Livakovic yol ayrımında
- Pep Guardiola, teknik direktörlüğe ara verecek
- Serdal Adalı, derbi için iki oyuncudan gol sözü aldı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Ergin Ataman'ın oğlundan maç sonu paylaşımı!
- Marmara Denizi’nde deprem!
- 'Rakının, viskinin, biranın fiyatını dert ediyorlar...'
- Özel'den tarihi miting öncesi çağrı!
- 'Görev tanımınızda montajcılık mı var?'
- 'Rakamlar yalan söylemez'
- İstanbul'da yol çöktü: Cadde trafiğe kapatıldı
- Garanti Bankası'ndan erişim sorunu açıklaması
- FETÖ’den daha tehlikeli örgüt: ATÖ
- Datça'da 2 bin dönüm alanda yetişiyor: