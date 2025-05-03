Okan Buruk'tan takıma stres açıklaması!

Yayınlanma: 03.05.2025 - 13:56

Güncelleme: 03.05.2025 - 13:56

Süper Lig'de üst üste üçüncü şampiyonluğun peşinde olan Galatasaray, sezonun son düzlüğünde adım adım ilerliyor. Son iki sezonun zirvesinde yer alan sarı-kırmızılı ekip, bu sezon da mutlu sona ulaşmak için artık haftaları geri sayıyor.

Ligde bitime 5 hafta kala en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde bulunan Galatasaray, bugün RAMS Park'ta Sivasspor'u konuk edecek. Teknik Direktör Okan Buruk'un planı net: Bu maçı kazanıp puan farkını 8'e çıkarmak ve Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini rahat bir şekilde izlemek.

Karşılaşma öncesi oyuncularıyla özel olarak konuşan Buruk'un, "Önce işimizi yapalım, Sivasspor'u yenelim. Puan farkı 8 olursa, derbi öncesi psikolojik avantaj tamamen bize geçer" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Takımda konsantrasyonun üst seviyede olduğu, herkesin gözünü bugünkü 90 dakikaya çevirdiği belirtildi.