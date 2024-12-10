Okan Buruk'tan Barış Alper Yılmaz ve Osimhen açıklaması: Sahalara ne zaman dönecekler?
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sivasspor maçında sakatlanan Barış Alper Yılmaz ve Osimhen'in sahalara ne zaman döneceğine ilişkin açıklamada bulundu.
Galatasaray'ın Sivasspor ile oynadığı maçta sakatlanan Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen'in sahalara ne zaman döneceğine ilişkin sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.
Okan Buruk şu ifadeleri kullandı:
"Sakatlıklar çok fazla oluyor. Bir kere direkt olarak ayağına basılması hepimizi üzen şeylerden biriydi. Hakemin VAR'a gidip kırmızı kart vermemesi bu olayı ön plana çıkarttı. VAR'dan kırmızı kart gelmemesi bu olayın ön plana çıkmasına yol açtı. Çok büyük bir sakatlık geçirmedi. Kemik ödemi ve dizinde bir esneme var. 2-3 hafta diyorsunuz 1. haftada da çıkıp oynayacak bir yapıya sahip. Osimhen'de de bir 2 haftalık süre gözüküyor. Çok eksildik oyuncularımızın bir an önce dönmesini istiyoruz."
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