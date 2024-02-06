Okan Buruk'tan transfer sözleri: 'Sol bek için cuma gününe kadar...'

Yayınlanma: 06.02.2024 - 23:28

Güncelleme: 06.02.2024 - 23:35

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Galatasaray sahasında Bandırmaspor'u konuk etti. Maçı 4-2 kazanan sarı-kırmızılılar çeyrek finale yükseldi.

Maçın ardından Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk açıklamasında; "Soyunma odasına 3-1 ile girince farklı bir maç oldu. Bizim için turu geçmek önemli, bu galibiyet önemli. 4 tane de akademimizden oyuncuya yer verdik. Benim için en büyük sevinç bu. Taraftarımıza teşekkür ediyoruz. Hedefimiz tabii ki sonunda kupayı da kazanmak" dedi.

Deneyimli teknik direktör sözlerinin devamında; "İlk yarının skoru 2 gol daha fazla olabilirdi. Bu maçları kazanmak önemli. Oynamayan oyuncular için kondisyon artıran maçlar da olabiliyor bunlar" ifadelerini kullandı.

SOL BEK AÇIKLAMASI

Okan Buruk transfer çalışmaları hakkındaki soruya ise; "Sol bek için cuma gününe kadar vaktimiz var. Seçeneğimiz çok fazla değil. Elimizdeki en iyi seçenekleri seçmeye çalışıyoruz. Sağ bek için hazır bir oyuncu ile anlaştık. Afrika Kupası'nda turu geçtiler. O yüzden gelişi biraz gecikecek" dedi.