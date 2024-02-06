Okan Buruk'tan transfer sözleri: 'Sol bek için cuma gününe kadar...'
Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldikleri maç sonrasında açıklamalarda bulundu.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Galatasaray sahasında Bandırmaspor'u konuk etti. Maçı 4-2 kazanan sarı-kırmızılılar çeyrek finale yükseldi.
Maçın ardından Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.
Okan Buruk açıklamasında; "Soyunma odasına 3-1 ile girince farklı bir maç oldu. Bizim için turu geçmek önemli, bu galibiyet önemli. 4 tane de akademimizden oyuncuya yer verdik. Benim için en büyük sevinç bu. Taraftarımıza teşekkür ediyoruz. Hedefimiz tabii ki sonunda kupayı da kazanmak" dedi.
Deneyimli teknik direktör sözlerinin devamında; "İlk yarının skoru 2 gol daha fazla olabilirdi. Bu maçları kazanmak önemli. Oynamayan oyuncular için kondisyon artıran maçlar da olabiliyor bunlar" ifadelerini kullandı.
SOL BEK AÇIKLAMASI
Okan Buruk transfer çalışmaları hakkındaki soruya ise; "Sol bek için cuma gününe kadar vaktimiz var. Seçeneğimiz çok fazla değil. Elimizdeki en iyi seçenekleri seçmeye çalışıyoruz. Sağ bek için hazır bir oyuncu ile anlaştık. Afrika Kupası'nda turu geçtiler. O yüzden gelişi biraz gecikecek" dedi.
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