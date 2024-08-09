Okan Buruk'tan Wilfried Zaha açıklaması! Transferin sinyalini verdi...
Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Hatayspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Zaha'nın kadroda olmamasıyla ilgili konuşan Buruk, "Yakın zamanda transfer görüşmeleri vardı. Premier Lig'e dönmek isteyen bir oyuncu" dedi.
Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Süper Lig'in ilk haftasında oynanacak Hatayspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.
Okan Buruk karşılaşmayla ilgili, "Stadımızı çok özlemişiz. Buraya gelince bunu anladık. en son şampiyonluk kutlamasında buradaydık. O an hala aklımızda. Böyle bir statta oyun oynamak çok daha farklı. Geçen hafta Türkiye'nin en kötü stadında oynadık. İyi bir takımız. Sezon başına başlamak her zaman zordur. Çok fazla milli oyuncumuz vardı. Onlar da zamanla takıma adapte oluyorlar." dedi.
Zaha'nın kadroda olmamasıyla ilgili konuşan Okan Buruk, "Wilfried Zaha'nın yakın zamanda transfer görüşmeleri vardı. Premier Lig'e dönmek isteyen bir oyuncu. Oyuncu kendini riske etmek istemiyor. Onunla konuştuk ve kadroda olmamasına karar verdik." ifadelerini kullandı.
Kaan Ayhan ve Elias Jelert'in son durumlarını da aktaran tecrübeli hoca, "Kaan Ayhan'ın bir sakatlığı vardı. Onu riske etmek istemedik. Elias Jelert de hazır değildi. O da inşallah bir sonraki maçta kadroda olacak." sözlerini sarf etti.
Okan Buruk son olarak Sara ile ilgili, "Gabriel Sara takıma yeni katıldı. Hem takımı tanıması hem de sezon başı kampını başka takımda geçirdi. Onunla bir toplantı yaptım bugün. Neler istediğimizi konuştuk Maçın devamında onu da kullanacağız.'' şeklinde konuştu.
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