Okan Buruk'tan yardım çalışmalarına destek

Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 16:20

Güncelleme: 08 Şubat 2023 - 16:20

Galatasaray, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilde ciddi hasarlara sebep olan depremlerin ardından, başlattığı yardım kampanyası ile toplanan malzemeleri afet bölgelerine göndermeye devam ediyor.

Bu çalışmalara sarı-kırmızılıların Teknik Direktörü Okan Buruk da katıldı.

Buruk, Nef Stadyumu'ndaki yardım merkezine gelerek çalışmalara destek verdi.