Okan Buruk'tan yardım çalışmalarına destek
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sebebiyle zarar gören yurttaşlara yardım çalışmaları yürütülen Nef Stadyumu'na gelerek çalışmalara destek verdi.
Galatasaray, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilde ciddi hasarlara sebep olan depremlerin ardından, başlattığı yardım kampanyası ile toplanan malzemeleri afet bölgelerine göndermeye devam ediyor.
Bu çalışmalara sarı-kırmızılıların Teknik Direktörü Okan Buruk da katıldı.
Buruk, Nef Stadyumu'ndaki yardım merkezine gelerek çalışmalara destek verdi.
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