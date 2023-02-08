Okan Buruk'tan yardım çalışmalarına destek

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sebebiyle zarar gören yurttaşlara yardım çalışmaları yürütülen Nef Stadyumu'na gelerek çalışmalara destek verdi.

İHA
Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 16:20
Okan Buruk'tan yardım çalışmalarına destek
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Galatasaray, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilde ciddi hasarlara sebep olan depremlerin ardından, başlattığı yardım kampanyası ile toplanan malzemeleri afet bölgelerine göndermeye devam ediyor.

Bu çalışmalara sarı-kırmızılıların Teknik Direktörü Okan Buruk da katıldı.

Buruk, Nef Stadyumu'ndaki yardım merkezine gelerek çalışmalara destek verdi.


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