Kylian Mbappe, Paris Olimpiyatları için kararını açıkladı
Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappe, 2024 Paris Olimpiyatları'nda kadroda yer almayacağını söyledi. Mbappe, "Kulübün tutumu çok açıktı. Olimpiyatlara katılmayacağımı düşünüyorum" dedi.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Fransa, ilk maçında yarın Avusturya ile karşılaşacak.
Karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında Kylian Mbappe, Paris'te düzenlenecek 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılmayacağını söyledi.
Mbappe, "Kulübün (Real Madrid) tutumu çok açıktı. Olimpiyatlara katılmayacağımı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Geride kalan sezonu PSG'de tamamlayan Mbappe, kontratının sona ermesinin ardından takımdan ayrılmış ve Real Madrid'e imza atmıştı.
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