Okan Buruk'tan Zaha açıklaması: Milli takım arasını işaret etti

Yayınlanma: 28.08.2023 - 17:47

Güncelleme: 28.08.2023 - 18:37

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Molde ile oynanacak rövanş karşılaşması öncesi basın toplantısı düzenledi.

Molde maçına ilişkin Okan Buruk, "Hedefimiz Şampiyonlar Ligi'ne gitmek. İlk maça bakmadan, sonuca bakmadan takım olarak daha iyi olup turu geçmek istiyoruz. Ülke puanı ve Galatasaray için, oyuncularım ve benim için çok önemli bir maç. İnşallah yarın Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalırız." dedi.

Zaha'nın durumu ve ilk maçtaki avantajla ilgili Okan Buruk şunları söyledi, "Rakibimizi daha iyi tanıyoruz. İlk maça oranla Torreira'nın dönmesi, Tete'nin oynaması ve oyuncuların hazır olmasından dolayı daha güçlü durumdayız. Sadece Yunus ayrıldı. Daha agresif olmak istiyoruz. Fiziksel olarak daha iyi durumdayız. Avantajımızı kullanmak istiyoruz. Maçı kazanmak ve bu avantajı kullanmak istiyoruz. İlk maçtakinden daha iyisini yaptığımızda turu geçen taraf olacağımızı düşünüyorum. Daha sert ve dirençli bir takım olmaya çalışacağız. Zaha'yla ilgili milli takım arasını hedef seçtik. İyi bir şekilde milli aradaki hazırlık maçına hazırlayıp bizimle birlikte olacak."

"AMACIMIZ ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE GİRMEK"

Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istediklerini belirterek, "Heyecan duyuyoruz. Heyecanı duymak gerekiyor. Baskı da var. Bu bizi maça hazırlayacaktır. Hedefimiz Şampiyonlar Ligi gruplarına girmek. Asıl amacımız Şampiyonlar Ligi'ne girmek. 13. sırada bitirmiş bir takım sonraki sene şampiyon oluyor ve Şampiyonlar Ligi'ne girme şansı yakalıyor. Buna odakladık. izim hayal ettiğimiz şeylerden biri yeniden Şampiyonlar Ligi'ydi. Yarın bu şans elimizde. Sadece Galatasaray için değil Türk futbolu için de çok önemli. İnşallah bunu yarın başaracağız." açıklamasında bulundu.

"KARAR DOĞRU VE YERİNDEYDİ"

Türkiye Futbol Federasyonu'nun maçları erteleme kararıyla ilgili gelen soruya Okan Buruk, "İlk duyduğumda çok önemli bulduğum bir şeydi. Herkes play-off oynuyor. Biz Avrupa kupasında grup maçı oynarken TFF maçları ertelemedi. Birçok ülke bunu yapıyor. Burada federasyonun verdiği karar doğru ve yerindeydi diye düşünüyorum. Hem dinlendik hem de hazırlandık. Çok önemli bir düşünceydi." yanıtını verdi.

"TAKVİYELER YAPMAK İSTİYORUZ"

Transfer çalışmalarıyla ilgili ise Okan Buruk şunları söyledi, "Gidenler oluyor, gelenler oluyor. Yunus'da da aynı şey oldu. Yunus gitmek istediğini söyledi ve gitmesine izin verdik. Takımımıza takviyeler yapmak istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'ne girebilirsek bizim için bu büyük bir koz. İyi oyuncular istiyoruz. En iyisini almak istiyoruz. Bazen zorlanıyorsunuz. Alamama riski de var. Şampiyonlar Ligi'ne liste verilene kadar transferlerimizi tamamlamak istiyoruz."