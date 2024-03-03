Okan Buruk'tan Zaha ve Abdülkerim açıklaması

Yayınlanma: 03.03.2024 - 18:35

Güncelleme: 03.03.2024 - 18:35

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, Beşiktaş'a konuk oluyor.

Fenerbahçe'nin Hatayspor'u 2-0 yenmesinin ardından 1 puan farkla ikinci sıraya gerileyen Galatasaray kazanması halinde yeniden liderliğe yükselecek.

Sarı kırmızılıların maç kadrosunda Abdülkerim Bardakçı, Wilfried Zaha, Hakim Ziyech, Sergio Oliveira ve Serge Aurier yer almadı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk dev maç öncesinde beIN SPORTS'a açıklamalarda bulundu.

"Abdülkerim'i idareli kullanmak istiyorduk. Dün de ağrıları oldu. Zaha'nın kemik ödemi vardı. Ağrı da olunca kadroya almadık. Genç, hazır bekleyen oyuncularımız var. Icardi'nin bir sakatlığı vardı, bugün de saha içinde gözlemleyeceğiz. Her şey yolunda. Rakip takımın kadrosunu görünce merkezde iki tane defansı yüksek oyuncu var. Muci'nin serbest oynayacağını düşünüyorum. Rakibimiz son maçlarda gol yemiyor. Zor bir maç bizi bekliyor. Kendi oyunumuzu oynamaya çalışacağız. Oyuncularım bu tür deplasmanlara çok alışık. Amacımız kazanmak. Bu maçı kazandığımızda şampiyon olmuyor ama kazanıp avantajımızı sürdürmek istiyorum. Umarım iyi oynarız ve iyi oynayıp kazanıyoruz."