Spor yazarları Galatasaray - Fatih Karagümrük maçını yorumladı: 'Okan Buruk yönetiminde en kötü maç'

Yayınlanma: 01.03.2024 - 10:00

Güncelleme: 01.03.2024 - 10:00

Galatasaray, sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup oldu. Spor yazarları karşılaşmayı değerlendirdi.

Spor yazarlarının yorumları şu şekilde:

Güntekin Onay: Karagümrük orta sahasında 5 teknik oyuncu var. Feghouli, Bertollacci, Eysseric, Mendes ve Can’dan oluşan orta saha, Galatasaray karşısında topu çok rahat kullanırken ilk 45 dakikada kontrolü Galatasaray’a vermedi. Şota Arveladze’yi tebrik etmek lazım. Deplasmanda Galatasaray karşısında savunma yapmayı tercih etmedi. Takımı 2 gol buldu, sahanın yıldızı Mendes ile de 3 net pozisyondan faydalanamadı. Dün Karagümrük, tur atlamayı fazlasıyla haketti. Daha fazla gol de bulabilirlerdi. Şota, bu takıma kimlik kazandırmış. Sakin ve teknik kalitesi yüksek oyuncularla göze hoş gelen futbol oynuyorlar. (Hürriyet)

"OKAN BURUK YÖNETİMİNDE EN KÖTÜ MAÇ"

Bülent Timurlenk: Bu maç Galatasaray'da Okan Buruk yönetimindeki en kötü ve unutulması gereken 90 dakikadır. Bırakın ligde ilk 11'e aday olmayı dünkü oyun sezon sonunda Galatasaray'dan kimlerin valizini toplayacağını gösterdi. Zaha kariyeri, yeteneği ve kazandığı ile bu Karagümrük'ü tek başına nakavt edebilecek adamken, "Burada olmadı" damgasını yedi dün akşam. Aynı cümlede özneyi Tete olarak da değiştirelim… Kapının önüne konacaklara Sergio'yu da ekleyelim… (Sabah)

"GÜLME KOMŞUNA GELİR BAŞINA"

Levent Tüzemen: Gülme komşuna gelir başına. Fenerbahçe'den sonra Galatasaray da kupaya veda etti. Tribünlerde bir lig maçındaki kadar taraftar kalabalığı vardı. Ama Okan hoca, kadro seçiminde ciddiyeti elden bırakınca Galatasaray, sıradan bir futbol oynadı. Karagümrüklü oyuncuların futbol aklı, pas kalitesi, savunma anlayışı ve hücuma çıkış becerisi çok mükemmeldi. Özellikle ilk yarıda G.Saray'ın oyun lideri bile yoktu. Her futbolcu kafasına göre takıldı, final paslarında uyum yoktu. Kaptan Kerem'in, Oliveira ve Kaan Ayhan gibi düzgün ayakları olan oyunculara duran topları bırakmaması G.Saray'a olumsuz yansıdı. Bir atasözü şöyle der: "İlk iliği kaçırırsan düğmeleri ilikleyemezsin." Okan hocanın 11'i ilk iliğini kaçırdığının göstergesiydi. (Sabah)